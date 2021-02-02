"Kalk Yerine Yat" isimli yakın dönemde yayınlanan parçanda Sezen Aksu ile bir işbirliği var. Geri dönüşler nasıl oldu?

Ben uzun bir süre ara verdim ve müzik piyasasında bu kadar uzun süre ara vermek sağlıklı değil. Bir şekilde süreklilik olması gerekiyor. 3 sene ara verdikten sonra bu kadar hızlı bir dönüş beklemiyordum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Dinleyenler unutuyor, daha fazla sıkıntı çekeceğimi düşünüyordum. Baştan kendimi ve şarkılarımı hatırlatmak sıkıntılı olacağa benziyordu. Ama şarkının enerjisiyle düşündüğümden güzel ve çabuk bir geri dönüş aldım. Bu beni motive etti. Hemen ikinci teklim için çalışmaya girdim.

Yakın dönemde gelecek mi yeni çalışmanız? İsmini öğrenebilir miyiz parçanın?

Hayır, söylemeyeceğim J Cover çünkü.

Klibinizin yönetmenliğini de üstlendiniz. Nasıl bir deneyimdi?

Hiç öyle bir iddiam yok. Şarkıyı ilk dinlediğimde kafamda oluşan bir senaryo vardı. Görüntü yönetmenime danışarak bir klip çıkarmak istedim ortaya. Fikren ben yönettim aslında. Yönetmenlik konusunda hiçbir iddiam yok. Şarkının içerisinde bir espri var. Senaryoyu kafamda kurguladığım için ben fikri vermek istedim.