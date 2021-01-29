'İnsana en büyük zararı kendisi verirmiş' Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümce de dahil oldu

Özcan Deniz önemli başarılara imza atmış bir isim. Dizileriyle, şarkılarıyla önemli bir yere sahipti halk nezdinde. 'Sahipti' diyorum çünkü artık şarkıcı ve oyuncu kimliğinin önüne geçiyor özel hayatında yaşadıkları. Uzun bir süredir ailevi konularından dolayı sık sık basına malzeme veriyor. Önce babası ile arasındaki sorunlarla gündeme geldi, ardından üvey kardeşinin açıklamaları, en son da eski eşiyle yaşadığı problemler. Anlayacağınız Özcan Deniz'in özel hayatında sular bir türlü durulmuyor.