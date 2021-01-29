'İnsana en büyük zararı kendisi verirmiş' Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümce de dahil oldu
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümcenin de dahil olduğu 'eski eşler' kavgasında sular durulmuyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında başlayan tartışmaya geçtiğimiz günlerde Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Hayran kitlesinin çoğu bölümü kadınlardan oluşan Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın 'anneliği' hakkında yaptığı olumsuz yorumlarla gündeme gelmesi şarkıcı ve oyuncu kimliğinin önüne geçti.
Özcan Deniz önemli başarılara imza atmış bir isim. Dizileriyle, şarkılarıyla önemli bir yere sahipti halk nezdinde. 'Sahipti' diyorum çünkü artık şarkıcı ve oyuncu kimliğinin önüne geçiyor özel hayatında yaşadıkları. Uzun bir süredir ailevi konularından dolayı sık sık basına malzeme veriyor. Önce babası ile arasındaki sorunlarla gündeme geldi, ardından üvey kardeşinin açıklamaları, en son da eski eşiyle yaşadığı problemler. Anlayacağınız Özcan Deniz'in özel hayatında sular bir türlü durulmuyor.