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'İnsana en büyük zararı kendisi verirmiş' Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümce de dahil oldu

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümcenin de dahil olduğu 'eski eşler' kavgasında sular durulmuyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında başlayan tartışmaya geçtiğimiz günlerde Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Hayran kitlesinin çoğu bölümü kadınlardan oluşan Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın 'anneliği' hakkında yaptığı olumsuz yorumlarla gündeme gelmesi şarkıcı ve oyuncu kimliğinin önüne geçti.

29.01.2021 09:05 - Son Güncelleme: 29.01.2021 09:05
'İnsana en büyük zararı kendisi verirmiş' Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümce de dahil oldu

'İNSANA EN BÜYÜK ZARARI KENDİSİ VERİRMİŞ'

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümce Sibel Semerci'nin de dahil olduğu Özcan Deniz -Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık bugünkü yazısında Özcan Deniz'i kaleme aldı. İşte o yazı …

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'İnsana en büyük zararı kendisi verirmiş' Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümce de dahil oldu

Özcan Deniz önemli başarılara imza atmış bir isim. Dizileriyle, şarkılarıyla önemli bir yere sahipti halk nezdinde. 'Sahipti' diyorum çünkü artık şarkıcı ve oyuncu kimliğinin önüne geçiyor özel hayatında yaşadıkları. Uzun bir süredir ailevi konularından dolayı sık sık basına malzeme veriyor. Önce babası ile arasındaki sorunlarla gündeme geldi, ardından üvey kardeşinin açıklamaları, en son da eski eşiyle yaşadığı problemler. Anlayacağınız Özcan Deniz'in özel hayatında sular bir türlü durulmuyor.

'İnsana en büyük zararı kendisi verirmiş' Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümce de dahil oldu

Böyle olunca da Özcan Deniz deyince benim aklıma artık ne şarkıcı, ne de oyuncu kimliği geliyor. Aklıma tek gelen şey; Deniz'in problemli özel hayatı. Hele son olarak, eski eşi Feyza Aktan ile yaşadığı gerilim her şeyin önüne geçti.

'İnsana en büyük zararı kendisi verirmiş' Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümce de dahil oldu

GERİLİM HATTI

Deniz-Aktan çiftinin karşılıklı suçlamaları havada uçuşurken Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de gerilim hattının içine girdi. Hem de ne girmek... Geçtiğimiz gün sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla ateşe benzinle gitti desem yeridir.

'İnsana en büyük zararı kendisi verirmiş' Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında gerilim hattı! Eski görümce de dahil oldu

Öncelikle şunu söyleyeyim, Sibel Semerci'nin bir kadın olarak Aktan'a yönelttiği iddiaları ben çok yersiz ve çirkin buluyorum. Feyza Aktan'ın anneliği üzerinden onu kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya, küçük düşürmeye çalışmak kimseye fayda getirmez.