Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirtti
Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirten Özcan Deniz ile yeni sevgilisi kısa süre içerisinde magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde İrem Helvacıoğlu ile yeni dizisinin ilk bölümü yayınlanan ve reytinglerde umduğunu bulamayan Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan ile sık sık gündeme eliyor, eski eşinin 'anneliğini sorgulatan' paylaşımlarla tepki çekiyordu.
01.02.2021 11:22
- Son Güncelleme: 01.02.2021 11:39
Son dönemde eski eşi Feyza Aktan ile arasındaki gerilime kız kardeşinin de katılmasıyla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, bir süredir sanatçı kişiliği değil özel hayatıyla gündeme geliyor ve kadın hayranlarından tepki çekiyor.