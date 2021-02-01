Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirtti

Posta'nın haberine göre; Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Geçen yaz başladığı iddia edilen ilişkide ikilinin arasında ise 23 yaş fark var!