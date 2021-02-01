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Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirtti

Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirten Özcan Deniz ile yeni sevgilisi kısa süre içerisinde magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde İrem Helvacıoğlu ile yeni dizisinin ilk bölümü yayınlanan ve reytinglerde umduğunu bulamayan Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan ile sık sık gündeme eliyor, eski eşinin 'anneliğini sorgulatan' paylaşımlarla tepki çekiyordu.

01.02.2021 11:22 - Son Güncelleme: 01.02.2021 11:39
Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirtti

YAŞ FARKI 'PES' DEDİRTTİ!

Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta keyfinin pek yerinde olduğu öğrenildi.
Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim ilk bölümüyle reytinglerde beklentileri karşılayamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirtti

Son dönemde eski eşi Feyza Aktan ile arasındaki gerilime kız kardeşinin de katılmasıyla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, bir süredir sanatçı kişiliği değil özel hayatıyla gündeme geliyor ve kadın hayranlarından tepki çekiyor.

ÖZCAN DENİZ VE ESKİ EŞİ ARASINDA YAŞANANLAR - TIKLA

Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirtti

Posta'nın haberine göre; Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Geçen yaz başladığı iddia edilen ilişkide ikilinin arasında ise 23 yaş fark var!

Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirtti

Özcan Deniz'in yeni sevgilisi İranlı modacı Samar Dadgar...

Özcan Deniz yeni dizisinde umduğunu bulamadı ama aşkta yüzü güldü! İranlı sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı 'pes' dedirtti

İşte Özcan Deniz ve sevgilisini yaşı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...