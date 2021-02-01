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    • 01.02.2021 12:53
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    • 01.02.2021 12:53
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    Survivor'dan diskalifiye olan Emin meğer yarışma yarışma geziyormuş! Vedasıyla ağlatan sevgilisiyle 'e...

    TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüller takımlarının hayatta kalmak mücadelesi verdiği Survivor 2021 ve yarışmacıları tüm dikkatleri toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler ve gönüllüler formatında kıyasıya rekabete girdiği ve şampiyon olma mücadelesi verdiği 'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde herkesi üzen bir diskalifiye yaşandı. ve 'ın ardından diskalifiye kervanına gönüllüler takımından de katıldı. Sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye olan Emin Günenç hakkında hakkında araştırma yapanlar sevgilisi ve gerçeğiyle karşılaştı. Hal böyle olunca kafalar karıştı.

    Survivor'dan diskalifiye olan Emin meğer yarışma yarışma geziyormuş!

    Survivor'dan diskalifiye olan Emin meğer yarışma yarışma geziyormuş! Vedasıyla ağlatan Emin Günenç sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Emin Günenç hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Daha önce oyuncu ve model olduğunu söyleyen Emin Günenç meğer yarışma yarışma geziyor desek yeridir. Bakın neden.

    Emin Günenç, sakatlığı nedeniyle Survivor 2021'den diskalifiye olurken hem ağladı hem de ağlattı. 3 yıldır Survivor'a katılma mücadelesi verdiğini söyleyen Emin Günenç'in dizindeki sakatlığın ise plato kırığı olduğunu öğrenildi. Bölgedeki kırıkların yaklaşık 1 ay boyunca iyileşme sürecinden geçmesi gerektiği ve bu süre zarfında da herhangi bir aktivite ile ilgilenemeyeceği de Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bacağındaki kırığın zorlanması durumunda ömür boyu sakatlığa neden olma ihtimali de bulunuyor.

    1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emin Günenç, Survivor 2021'de gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Survivor Emin Günenç ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

        Survivor'ın başarılı isimlerinden biri olan Yiğit Alp Poyraz'ın daha önce Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranında çalıştığı ortaya çıkmıştı hatırlarsınız. Henüz bunun etkisi dinmeden diğer bir bomba Sancakay Ilım Morgül'den gelmişti.

        Sancakay Ilım Morgül'ün ünlü teknik adam Ünal Karaman'ın yeğeni olduğu gerçeği herkesi şaşırtmıştı. Sancakay Ilım Morgül Survivor'a erken veda etti ancak bu haber çok konuşuldu. Bununla da sınırlı kalmadı Survivor yarışmacıları hakkında gerçekler. Bir diğer isim ise Uğurtan Dora oldu.

        Survivor'ın sivri çıkışlarıyla bilinen yarışmacısı Uğurtan Dora'nın bazı reklam filmlerinde yer aldığı ortaya çıktı. Uğurtan Dora bir kuruyemiş firmasının reklamında boy göstermiş. Ayrıca bir balık firmasının reklamlarında da yine Uğurtan Dora'yı izlemişiz.

            Best Model adlı yarışmaya katıldığı bilinen Emin Günenç'in geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede final yapan Bir Annenin Günahı adlı dizide rol aldığı ortaya çıkmıştı. Ancak bu kez durum bambaşka.

            Son olarak 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide boy gösteren Emin Günenç'in, yıllar önce İlker Ayrık'ın sunduğu 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programına Nazlı adında bir kızla katıldığı ortaya çıktı.

            SURVIVOR EMİN KİMDİR?

            Emin Günenç üniversite eğitim hayatını Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde tamamladı. Ardından oyunculuk eğitimi alan Emin Günenç, son olarak Kanal D ekranlarında yer alan 'Bir Annenin Günahı' isimli dizide oynadı.

                EMİN GÜNENÇ'İN SPOR HAYATI

                Survivor 2021'de gönüllüler takımında yarışacak olan Emin Günenç, spora olan düşkünlüğü ile dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda başladığı futbol hayatına sakatlık nedeniyle 18 yaşında son vermek zorunda kalmış. Oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda zamanının büyük bir kısmını da spor yaparak değerlendirmiş.
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                Haberler Magazin Survivor'dan diskalifiye olan Emin meğer yarışma yarışma geziyormuş! Vedasıyla ağlatan Emin Günenç sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e...