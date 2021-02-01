Survivor'dan diskalifiye olan Emin meğer yarışma yarışma geziyormuş! Vedasıyla ağlatan Emin Günenç sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Emin Günenç hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Daha önce oyuncu ve model olduğunu söyleyen Emin Günenç meğer yarışma yarışma geziyor desek yeridir. Bakın neden.