Survivor'dan diskalifiye olan Emin meğer yarışma yarışma geziyormuş! Vedasıyla ağlatan Emin Günenç sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Emin Günenç hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Daha önce oyuncu ve model olduğunu söyleyen Emin Günenç meğer yarışma yarışma geziyor desek yeridir. Bakın neden.
Emin Günenç, sakatlığı nedeniyle Survivor 2021'den diskalifiye olurken hem ağladı hem de ağlattı. 3 yıldır Survivor'a katılma mücadelesi verdiğini söyleyen Emin Günenç'in dizindeki sakatlığın ise plato kırığı olduğunu öğrenildi. Bölgedeki kırıkların yaklaşık 1 ay boyunca iyileşme sürecinden geçmesi gerektiği ve bu süre zarfında da herhangi bir aktivite ile ilgilenemeyeceği de Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Bacağındaki kırığın zorlanması durumunda ömür boyu sakatlığa neden olma ihtimali de bulunuyor.
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emin Günenç, Survivor 2021'de gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Survivor Emin Günenç ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.