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    • Magazin
    • 01.02.2021 12:34
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    • 01.02.2021 12:40
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    Pili bitti 'tamam' artık buraya kadar deniliyor! Günü de revize edilmişti ancak boyu astarını geçecek

    Pili bitti 'tamam' artık buraya kadar deniliyor! Günü de revize edilmişti ancak boyu astarını geçecek. Yayınlandığı ilk günden beğenilerini üzerine toplayan ve artık çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan dizisiyle ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Son olarak yayıncı kuruluş tarafından alınan karara göre, ilk bölümünden itibaren perşembe günleri ekrana gelen dizinin yayın günü çarşamba olarak revize edilmişti. Ancak kulislerde konuşulan son iddialar izleyicilerin canını sıkıyor. Sol Yanım dizisinin final yapabileceği iddialar arasında yer alıyor. İzleyiciler konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı.

    takvim.com.tr
    O dizi için şok karar! Fişi çekildi...

    Heyecanın dozunun sürekli arttığı ve yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Sol Yanım dizisiyle ilgili 'izleyicilerini üzecek' bir iddia konuşulmaya başlandı. Alınan son kararla birlikte perşembe günleri izleyicisiyle buluşan dizi geçtiğimiz haftayla birlikte artık çarşamba akşamları ekranlarda oluyor. Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Defne Samyeli, Cansel Elçin ve Cemre Baysel gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu dizinin final yapabileceği iddiaları izleyicilerini üzmeye başladı.

    FİNAL Mİ YAPACAK?

    Star TV ekranlarının dikkat çeken dizisi Sol Yanım'ın final yapacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak konu hakkında henüz yayıncı kuruluş ve dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmedi.

    SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Selim, kendini Serra'ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim'in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan'ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena'nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün'ün kapısını çalan gizemli kişi kim?

    Kutlusay Malikanesi'nde geçen zor gecenin ardından Selim'in kendisine Biricik'in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra'yı yaralar. Selim, Nazlım'la konuşup gerçeği öğrenince Ali'den hesap sorar ve Asena'nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan'la konuşmak için ofisin yolunu tutar.

        Burak'ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak'ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

        Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik'e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir.

        Gerçeği öğrenen Selim suçluluk duygusuyla perişan olur. Serra'ya kendini affettirmek için var gücüyle çabalayıp öfkesini yatıştırmaya çalışır ancak Serra kendisine yapılmış bu hakareti kabullenemez.

            Nilgün kızını hayal kırıklığından korumak için neler yapacak? İhsan, Nilgün'le karşılaşmasının ardından Serra ve Selim'in ilişkisine bakışını değiştirecek mi? Biricik ve Zeynep'in kavgası okuldaki dengeleri nasıl değiştirecek? Berrin Kutlusay'ın malikaneye gelişi dengeleri nasıl etkileyecek? Selim, Burak'ın yapmaya çalıştığı kötülüğün farkına varacak mı?

            Nilgün, Serra'nın İhsan tarafından eve bırakıldığını görünce kızına İhsan hakkında sorular sorar ve Kutlusay Ailesi hakkında uyarır. İhsan, Serra'nın Nilgün'ün kızı olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Nilgün kızının bir Kutlusay tarafından üzülmesine izin vermemeye kararlıdır. Serra'nın kendisiyle aynı hataya düşmemesi için elinden geleni yapmaya karar verir.

            Berrin'in geçirdiği kalp krizi ailenin tekrar bir araya gelmesini sağlarken buzlar da yavaş yavaş erir. İhsan ve Selim arasında orta yolu bulmaya çalışan Berrin, nihayet başarıya ulaşır ve babasının özrü karşısında Selim yumuşar. Berrin'in malikaneye gelmesiyle Selim de eve geri dönüp dönmeme konusunu düşünmeye başlar.

                Berrin'in gelişi Asena'yı köşeye sıkıştırır. Gözünü Asena'dan ayırmayan Berrin, Asena'ya karşı İhsan'ı uyarır. Asena ise katalog çekimlerini bahane ederek İhsan'dan aldığı parayı babasına emanet eder.

                Burak, Selim'i partilerle dolu hayatına geri döndürüp Serra'dan uzaklaştırmaya çalışırken, Serra'yı ise Selim'le ilişkilerinin yürümeyeceğine ikna etmeye çalışır.

                Biricik, Zeynep'in ihanetine karşı intikam planını hazırlar. Zeynep, Nazlım'ı tehdit etmeye kalkınca sert bir çıkışla karşı karşıya kalır. Nazlım, Barbar ve Ali ise bu hengameden yararlanarak arkadaşların arasını daha çok açmak için iş başındadır.
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                Haberler Magazin Pili bitti 'tamam' artık buraya kadar deniliyor! Günü de revize edilmişti ancak boyu astarını geçecek