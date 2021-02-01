Pili bitti 'tamam' artık buraya kadar deniliyor! Günü de revize edilmişti ancak boyu astarını geçecek

Heyecanın dozunun sürekli arttığı ve yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Sol Yanım dizisiyle ilgili 'izleyicilerini üzecek' bir iddia konuşulmaya başlandı. Alınan son kararla birlikte perşembe günleri izleyicisiyle buluşan dizi geçtiğimiz haftayla birlikte artık çarşamba akşamları ekranlarda oluyor. Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Defne Samyeli, Cansel Elçin ve Cemre Baysel gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu dizinin final yapabileceği iddiaları izleyicilerini üzmeye başladı.
FİNAL Mİ YAPACAK?
Star TV ekranlarının dikkat çeken dizisi Sol Yanım'ın final yapacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Ancak konu hakkında henüz yayıncı kuruluş ve dizinin yapımcı şirketinden bir açıklama gelmedi.
SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selim, kendini Serra'ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim'in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan'ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena'nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün'ün kapısını çalan gizemli kişi kim?
Kutlusay Malikanesi'nde geçen zor gecenin ardından Selim'in kendisine Biricik'in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra'yı yaralar. Selim, Nazlım'la konuşup gerçeği öğrenince Ali'den hesap sorar ve Asena'nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan'la konuşmak için ofisin yolunu tutar.