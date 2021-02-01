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    • Magazin
    • 01.02.2021 13:27
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    • 01.02.2021 13:29
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    Oyunun sonu tarumar edecek hamleyi yaptı! 'de ardı ardına ayrılık iddiası! Flaş karar bu kez...

    Oyunun sonu tarumar edecek hamleyi yaptı! 'de üst üste ayrılık şoku! Flaş karar bu kez ünlü ismin diziye veda ettiği konuşuluyor. Çarşamba günleri heyecanla takip edilen Sadakatsiz dizisiyle ilgili seyircilerinin dikkatini çekecek bir iddia konuşulmaya başlandı. Dizide Selçuk karakteriyle nam salan 'in Sadakatsiz'e veda ediyor iddiası herkesi şaşırttı. Kısa sürede adından bahsettiren genç oyuncunun akıbetinin ne olacağı ise dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor.

    Ünlü oyuncu o diziye veda mı ediyor?

    Heyecan yüklü sahneleriyle kısa sürede çok konuşulan Sadakatsiz dizisiyle ilgili izleyicileri üzen bir iddia ortaya atıldı. Son bölümde Derin'in Volkan'ın haberi olmadan oğlu Ali'yi orada kalmaya ikna etmesi büyük bir hamle olarak görülmüş ve heyecan arşa çıkmıştı. Selçuk karakteriyle Sadakatsiz dizisinde dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Tarık Emir Tekin'in diziden ayrılacağına dair söylentiler kafaları karıştırmaya yetti. Son bölümde Nil'i tutmak istediği anda düşen Selçuk'a neler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak olaylara ve ünlü oyuncunun diziye veda edip etmeyeceğine odaklandı.

    DİZİDEN AYRILIYOR MU?

    Selçuk karakteriyle çok konuşulan Tarık Emir Tekin'in diziye veda edip etmeyeceği konusunda bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında bir gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.

    SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir.

    Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacaktır?

        Asya'nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

        Nil'in Selçuk'la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun kimleri hangi tehlikeyle karşı karşıya bırakacaktır.

        ALİ HAKKINDA SÖYLENENLER ASYA'YI ŞOKE EDİYOR!

        Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Derin, kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olduğunu öğreniyor ve dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırıyor.

            Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor? Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar?

            TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

            1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

            Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir'in adı Dilan Deniz Çiçek'le anılmaya başlanmıştı.
                Haberler Magazin Oyunun sonu tarumar edecek hamleyi yaptı! Sadakatsiz'de ardı ardına ayrılık iddiası! Flaş karar bu kez...