Heyecan yüklü sahneleriyle kısa sürede çok konuşulan Sadakatsiz dizisiyle ilgili izleyicileri üzen bir iddia ortaya atıldı. Son bölümde Derin'in Volkan'ın haberi olmadan oğlu Ali'yi orada kalmaya ikna etmesi büyük bir hamle olarak görülmüş ve heyecan arşa çıkmıştı. Selçuk karakteriyle Sadakatsiz dizisinde dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Tarık Emir Tekin'in diziden ayrılacağına dair söylentiler kafaları karıştırmaya yetti. Son bölümde Nil'i tutmak istediği anda düşen Selçuk'a neler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek bölümde yaşanacak olaylara ve ünlü oyuncunun diziye veda edip etmeyeceğine odaklandı.

DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Selçuk karakteriyle çok konuşulan Tarık Emir Tekin'in diziye veda edip etmeyeceği konusunda bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında bir gelişme yaşanırsa haberimizde yer alacaktır.