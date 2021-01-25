Alime Toprak canlı yayına katıldı

Müge Anlı, hem izleyicilere hem de aileye bu haberi verdikten kısa bir süre sonra Alime'nin stüdyoya geleceğini söyledi. Alime Hanım, anlatamayacağı şeyler olduğunu, kocasının kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını ama son yaptığına dayanamadığı için kendisini ve çocuklarını korumak için bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını söyledi. Kocasının kendisini sürekli dövdüğünü ve cinayet günü de üzerine bıçakla yürüdüğünü belirten Alime, eşinin psikolojik raporu olduğunu ve bu rapora güvenerek kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi.

Alime Toprak, yalnızca çocuklarının birbirlerinden ayrılmamasını istedi. Çocuklarını ablasına emanet etmek istediğini söyleyen Alime Toprak, her şeyi çocukları için yaptığını, onları korumak için cinayet işlediğini, onlar bu cinayeti duymasın diye intihar etmeyi bile düşündüğünü açıkladı.