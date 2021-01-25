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    • 25.01.2021 10:41
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    CANLI YAYIN İZLE 25 Ocak 2021 Pazartesi | YOUTUBE Cinayet itirafının ardından neler yaşandı? ...

    canlı yayın izle! 'de Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (25 Ocak 2021) neler yaşanıyor? Canlı yayında gelen itiraf, gözyaşları, pişmanlık, veda... Yayın sonrası yaşananlar... cinayetinin bilinmeyenleri canlı yayınında. Komşusu olarak tanıdı, 36 yaşında annesi olduğunu öğrendi. Seyhan Mercan Arslan'ın hikayesi...Sabah namazına kalktı birdaha gören olmadı. Şüpheler, İddialar, kafa karıştıran ayrıntılar... 74 yaşındaki 'in kaybı ve daha fazlası canlı yayınında.

    Müge Anlı'da bugün...25 Ocak 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (25 Ocak 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    Müge Anlı'da çözülen cinayet! Canlı yayında gelen itiraf, gözyaşları, pişmanlık, veda... Yayın sonrası yaşananlar... Ali Toprak cinayetinin bilinmeyenleri Müge Anlı Atv canlı yayınında. 5 aydır aydınlatılamayan cinayetle ilgili Müge Anlı canlı yayınına başruvan Ali Toprak'ın ailesi, yayın sırasında gelen itirafla yıkıldı.

    Komşusu olarak tanıdı, 36 yaşında annesi olduğunu öğrendi.

        'Evlatlık olduğumu 9 yaşından bu yana hissediyordum' diyen ve anne özlemi çeken Seyhan Mercan Arslan'ın hikayesi...

        Sabah namazına kalktı bir daha gören olmadı. Şüpheler, İddialar, kafa karıştıran ayrıntılar... 74 yaşındaki Hidayet Temizel'in kaybı ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında.

        MÜGE ANLI CANLI YAYININDA İTİRAF ETTİ!

        Müge Anlı canlı yayınında kocasını öldürdüğünü itiraf edem Alime Toprak tutuklandı. Muz serasında işlenen Ali Toprak cinayetini kendisinin işlediğini kabul eden ve Müge Anlı canlı yayınında her şeyi anlatan Alime Toprak'ın kaç yıl ceza aldığı merak ediliyor.

        44 yaşında, evli ve iki çocuk babası Ali Toprak, 31 Ağustos 2020'de çalıştığı serada eşi Alime Toprak tarafından ölü bulunmuştu. 11 Ocak Pazartesi günü ise ölümün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen eşi ve kardeşleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'e gelerek katilin bulunmasını istemişlerdi.

            Mersin'in Anamur ilçesinde çalıştıkları muz serasında bir diğer seraya gidip, döndüğünde Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi Alime Toprak bulmuştu.

            Daha önce eşinin hasmı olan iki farklı kişiden şüphelendiğini söyleyen Alime Hanım, programa ilk geldiği günden itibaren eşinin istemesi üzerine diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını ve kafasının kanadığını gördüğünü anlatmıştı. Kendisinin de o sırada eşini öyle görünce bayıldığını söylemişti.

            Her defasında diğer seraya gittiğini vurgulayan Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, bugün kocasını öldürdüğünü itiraf etti.

                Müge Anlı, Alime'nin kendisine anlattıklarını izleyicilere aktardı

                Alime'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiğini, ama nedenini yalnızca savcıya anlatacağını söyledi. Müge Anlı, Alime'nin bu cinayet itirafında sürekli olarak çocuklarını korumak için yaptığını aktardı.

                Alime Toprak canlı yayına katıldı

                Müge Anlı, hem izleyicilere hem de aileye bu haberi verdikten kısa bir süre sonra Alime'nin stüdyoya geleceğini söyledi. Alime Hanım, anlatamayacağı şeyler olduğunu, kocasının kendisine ve çocuklarına işkence yaptığını ama son yaptığına dayanamadığı için kendisini ve çocuklarını korumak için bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını söyledi. Kocasının kendisini sürekli dövdüğünü ve cinayet günü de üzerine bıçakla yürüdüğünü belirten Alime, eşinin psikolojik raporu olduğunu ve bu rapora güvenerek kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi.

                Alime Toprak, yalnızca çocuklarının birbirlerinden ayrılmamasını istedi. Çocuklarını ablasına emanet etmek istediğini söyleyen Alime Toprak, her şeyi çocukları için yaptığını, onları korumak için cinayet işlediğini, onlar bu cinayeti duymasın diye intihar etmeyi bile düşündüğünü açıkladı.
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