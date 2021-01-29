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    • 29.01.2021 11:43
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    'da son dakika: Konuşan katil cezaevinde! 'ün cesedi korkunç halde bulunmuştu...

    'da son dakika: Katil konuştu, tutuklanarak cezaevine gönderildi! Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi 'ün cesedi korkunç halde bulunmuş, kızı paylaşımıyla 'yı gözyaşlarına boğmuştu... Cinayet faili olarak gözaltına alınan ve cinayeti itiraf edip mahkemece tutuklanan Muharrem Coşkun cezaevine gönderildi. Samsun'da işlenen Arzu Aygün cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı.

    Müge Anlı'da konuşan katil cezaevinde! Cesedi korkunç halde bulunmuştu...

    Müge Anlı'da son dakika: Konuşan katil cezaevinde! Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün, cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulunmasının ardından cinayet faili olarak gözaltına alınan ve cinayeti itiraf edip mahkemece tutuklanan Muharrem Coşkun cezaevine gönderildi. Tutuklanan Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı. Genç kadının kızının annesiyle ilgili yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

    Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den (35) bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem Coşkun (37) gözaltına alındı.


    Muharrem Coşkun suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cansız bedeni Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.

    TABANCAYLA KAFASINDAN VURDU

    2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

    Cinayet zanlısının Arzu Aygün'ü tabancayla kafasından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Muharrem Coşkun cezaevine götürüldü.

        "ARZU İLE 2015'TE SEVGİLİ OLDUK"

        Tutuklanan Muharrem Coşkun'un mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Coşkun suçunu itiraf ederek, "Arzu Aygün ile 2015 yılında sevgili olmaya başladık. 2018 Haziran ayına kadar ilişkimiz devam etti. Sonrasında kendisiyle bir dönem uzaklaştık. Ancak bu dönemde ara sıra görüşmemiz oldu. 2019 Mart ayına kadar ilişkimiz tartışmalı da olsa yine devam etti. Olay tarihine kadar kendisiyle ara sıra görüşmeye devam ettik.

        "BANA, 'KENAN'I SEVİYORUM' DEDİ"

        Olay tarihinde Arzu Aygün'ü alarak Atakum ilçesi Ömürevleri mevkisindeki alacaklı olduğum bir yere gittik. Bu kişilerden parayı alamayıp geri döndük. Araca binince Arzu bana, 'Kenan'ı seviyorum' dedi. 2020 Aralık ayında Arzu bana 'Kenan S. isimli kişi ile birlikte olduğunu' söylemişti. Ancak o an şaka olduğunu söyleyince üstelemedim. Olay günü yine 'Kenan ile birlikte olduğunu' söyledi" dedi. Zanlı, cinayeti, kıskançlık nedeniyle işlediğini sözlerine ekledi.

        ARZU AYGÜN'ÜN KIZI MÜGE ANLI'YI GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

        Arzu Aygün'ün canlı yayına bağlanan kızı, "Muharrem'in bu cinayeti tek başına işlediğine inanmıyorum. Muharrem'in babası kapımıza kadar gelerek, para karşılığında anneme ilişki teklifi etmişti. Ben annem ilk gittiğinde kimseye haber vermedim çok yorgundu biraz kafasını dinlemek istediğini düşündüm. Ama sonra şüphelendim."

            "Annem kimseyi aramasa bile beni arardı. Daha sonra annemin telefonundan mesajlar geliyordu Muharrem'i öven, onun iyi biri olduğunu yazan mesajlar ama bu mesajları annemin atmadığına eminim. Muharrem atmıştı çünkü annem Muharrem'in kötü biri olduğunu ve ondan kurtulamadığını söylerdi bana."

            Arzu'nun kızının sosyal medyada paylaştığı mesaj ise Müge Anlı'yı gözyaşlarına boğdu. Anlı, "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem" yazmıştı kızı. Çocuklara çok üzülüyorum annesiz kalıyorlar. Hayatlarında hep bir yanları eksik kalacak, güvensiz olacaklar hayata. Ne uğruna? Bir hiç. Kadınları öldürüp, öldürüp ben intihar edeceğim diyorsunuz, çocukları annesiz bırakıyorsunuz. Anne babayı evlat acısıyla yakıyorsunuz, sonra da ben kendimi öldürecektim diyorsunuz. Keşke yapsaydınız bu kadar gözü yaşlı insanı arkada bırakmasaydınız" dedi.
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