Son dakika haberi... Müge Anlı canlı yayınında kocasını öldürdüğünü itiraf edem Alime Toprak tutuklandı. Muz serasında işlenen Ali Toprak cinayetini kendisinin işlediğini kabul eden ve Müge Anlı canlı yayınında her şeyi anlatan Alime Toprak'ın kaç yıl ceza aldığı merak ediliyor.
Kocası Ali Toprak'ın ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini söylemesi üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Alime Toprak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali Toprak'ın öldürüldüğü belirlenmişti.
Kocası Ali Toprak'ın ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden Alime Toprak, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
CANLI YAYINDA İTİRAF!
Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi buldu. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.