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    • 24.01.2021 14:18
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    SON DAKİKA: Tutuklandı! ında kocasını öldürdüğünü itiraf etmişti! Alime Toprak kaç yıl ceza aldı?

    Son dakika haberi... ında kocasını öldürdüğünü itiraf etmişti! Alime Toprak tutuklandı. Muz serasında işlenen Ali Toprak cinayetinin katil zanlısı olduğunu Müge Anlı canlı yayınında itiraf eden Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü kabul ettikten sonra ATV stüdyolarına gelen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Kocasını öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Müge Anlı'da kocasını öldürdüğünü itiraf etmişti, tutuklandı!

    Son dakika haberi... Müge Anlı canlı yayınında kocasını öldürdüğünü itiraf edem Alime Toprak tutuklandı. Muz serasında işlenen Ali Toprak cinayetini kendisinin işlediğini kabul eden ve Müge Anlı canlı yayınında her şeyi anlatan Alime Toprak'ın kaç yıl ceza aldığı merak ediliyor.

    Kocası Ali Toprak'ın ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini söylemesi üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Alime Toprak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali Toprak'ın öldürüldüğü belirlenmişti.

    Kocası Ali Toprak'ın ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden Alime Toprak, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

    CANLI YAYINDA İTİRAF!

    Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi buldu. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.

        Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.

        "BEN ONU ÖLDÜRMESEYDİM..."

        Yayının ardından Stüdyoya gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayeti itiraf eden Alime Toprak'ı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından Mersin'e gönderilecek. Alime Toprak, "Bana başkası ile evleneceğini söyledi. Sen git iste dedi. Tartışma yaşadık, ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Çocuklarım için yaptım. Ben öldürdüm." dedi.
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