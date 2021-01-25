Ahmet Özhan TRT 1'in Tövbeler Olsun dizisinde İstanbullu zengin bir ailenin tek çocuğu olan Doktor Şevki Bey'i canlandıracak. Bu haber üzerine yeniden gündem konusu olan Ahmet Özhan kimdir? Ahmet Özhan kaç yaşında, nereli, eşi kim? Ekranlara yıllar sonra yeniden dönerek sevenlerini mutlu eden Yeşilçam'ın unutulmaz isminin hayatına dair bilgiler araştırma konusu oldu. İşte tüm detaylar…
AHMET ÖZHAN KİMDİR?
Ahmet Katıgöz, ya da bilinen adıyla Ahmet Özhan, 26 Ağustos 1950, Şanlıurfa doğumlu, Türk oyuncu ve şarkıcı. 1960'lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimini tamamladı. İlk profesyonel sahne deneyimi 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda yaşamıştır. Genç yaşta sahneye çıkan Ahmet Özhan 1970'li ve 1980'li yılların popüler Türk müziği yorumcusu olarak tanınmıştır.
İlerleyen yıllarda zamanın çeşitli üstadlarından birebir istifadeleri olmuş, bu arada plak çalışmalarının yanı sıra, sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında solist ve sunucu olarak görev aldı. Birçok 45'lik, plak, kaset ve CD çalışmaları bulunmaktadır. Ahmet Özhan, popüler ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, 80'li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmaları ile ülkesinde yeni bir akımın da öncüsü olmuş. Sanat hayatı boyunca, Türk müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve yine çeşitli ülkelerde katıldığı festivaller ve beş kıtada verdiği konserler vermiştir. Özhan, 1998 yılında "devlet sanatçısı" ünvânı aldı. 1981-1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda yer almış ve o tarihten beri bu topluluğun genel sanat yönetmenliği görevini sürdürmektedir.