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    • 25.01.2021 10:23
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    • 25.01.2021 10:23
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    2021 yarışmacısı çıka çıka bakın kim çıktı yarışma yarışma geziyor! Sevgilisiyle 'e bile katılmış meğer Emin...

    ekranlarında izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüller takımlarının hayatta kalmak mücadelesi verdiği 2021 ve yarışmacıları tüm dikkatleri toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler ve gönüllüler formatında kıyasıya rekabete girdiği ve şampiyon olma mücadelesi verdiği 'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Hatta bazılarının yüzlerine başka yerlerden aşina olduğumuz ortaya çıkıyor bir bir. işte onlardan biri daha. Son günlere damga vuran, yakışıklılığıyla dikkat çeken . Daha önce adlı dizide rol aldığı ortaya çıkan Emin Günenç ve sevgilisi hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı ve kafalar karıştı.

    Survivor 2021 yarışmacısı çıka çıka bakın kim çıktı yarışma yarışma geziyor!

    Survivor 2021 yarışmacısı çıka çıka bakın kim çıktı yarışma yarışma geziyor! Sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e bile katılmış meğer Emin... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Emin Günenç hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Daha önce oyuncu ve model olduğunu söyleyen Emin Günenç meğer yarışma yarışma geziyor desek yeridir. Bakın neden.

    Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen iki ekip arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Geceye 8-1 gerideyken 10-8 kazanan gönüllüler takımı damga vururken, gönüllüler takımından Emin Günenç hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil.

    1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emin Günenç, Survivor 2021'de gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Survivor Emin Günenç ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

        Best Model adlı yarışmaya katıldığı bilinen Emin Günenç'in geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede final yapan Bir Annenin Günahı adlı dizide rol aldığı ortaya çıkmıştı. Ancak bu kez durum bambaşka.

        Son olarak 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide boy gösteren Emin Günenç'in, yıllar önce İlker Ayrık'ın sunduğu 'Ben Bilmem Eşim Bilir' programına Nazlı adında bir kızla katıldığı ortaya çıktı.

        Emin Günenç'in partneri olan Nazlı'nın program esnasında, "Emin Günenç'in yurt dışına gitmesine izin vermem" demesi şaşkınlıkla karşılandı.

            Emin Günenç'in yıllar sonra ortaya çıkan bu görüntüleri sevenleri çok şaşırttı.

            Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsetmişti: 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.

            SURVIVOR EMİN KİMDİR?

            Emin Günenç üniversite eğitim hayatını Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde tamamladı. Ardından oyunculuk eğitimi alan Emin Günenç, son olarak Kanal D ekranlarında yer alan 'Bir Annenin Günahı' isimli dizide oynadı.

                EMİN GÜNENÇ'İN SPOR HAYATI

                Survivor 2021'de gönüllüler takımında yarışacak olan Emin Günenç, spora olan düşkünlüğü ile dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda başladığı futbol hayatına sakatlık nedeniyle 18 yaşında son vermek zorunda kalmış. Oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda zamanının büyük bir kısmını da spor yaparak değerlendirmiş.

                "SURVIVOR BENİM İÇİN BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI"

                Survivor benim için çok büyük bir dönüm noktası, büyük bir basamak. Hayallerime yürüyerek değil de koşarak gitmek istiyorum. Bu yüzden Survivor'da başarılı olup döndükten sonra çok güzel bir geleceğin beni beklediğini biliyorum. Survivor'da başarılı olacağıma adım gibi eminim. Ama beni finale götürecek karakterim. Türk halkının beni seveceğinden eminim. 2019 yılında finale kalmıştım. Yedeklerdeydim. O sene gitmek kısmet olmadı. Bu sene 2019'a göre daha hazırım, daha güçlüyüm, daha fazla emek verdim, daha çok çalıştım. İnşallah bu sene olur!
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