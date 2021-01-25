"SURVIVOR BENİM İÇİN BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI"

Survivor benim için çok büyük bir dönüm noktası, büyük bir basamak. Hayallerime yürüyerek değil de koşarak gitmek istiyorum. Bu yüzden Survivor'da başarılı olup döndükten sonra çok güzel bir geleceğin beni beklediğini biliyorum. Survivor'da başarılı olacağıma adım gibi eminim. Ama beni finale götürecek karakterim. Türk halkının beni seveceğinden eminim. 2019 yılında finale kalmıştım. Yedeklerdeydim. O sene gitmek kısmet olmadı. Bu sene 2019'a göre daha hazırım, daha güçlüyüm, daha fazla emek verdim, daha çok çalıştım. İnşallah bu sene olur!