Survivor 2021 yarışmacısı çıka çıka bakın kim çıktı yarışma yarışma geziyor! Sevgilisiyle Ben Bilmem Eşim Bilir'e bile katılmış meğer Emin... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Emin Günenç hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanlar şaştı kaldı. Daha önce oyuncu ve model olduğunu söyleyen Emin Günenç meğer yarışma yarışma geziyor desek yeridir. Bakın neden.
Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen iki ekip arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Geceye 8-1 gerideyken 10-8 kazanan gönüllüler takımı damga vururken, gönüllüler takımından Emin Günenç hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil.
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emin Günenç, Survivor 2021'de gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Survivor Emin Günenç ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.