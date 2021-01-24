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    • 24.01.2021 13:31
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    Survivor'da gerginlik tırmanıyor! 'dan bir diskalifiye açıklaması daha...

    Survivor'da gerginlik tırmanıyor! 'dan bir diskalifiye açıklaması daha geldi... 'ın sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği ve diskalifiye olduğu açıklamalarının ardından konseyde gözyaşları sel olmuştu.Survivor'ın yayınlanan son bölümünde oynanan ödül ve dokunulmazlık oyunlarında sinirler gerildi. Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik ada konseyine taşındı. Ardından Acun Ilıcalı'dan yeni bir diskalifiye açıklaması daha geldi.

    Survivor'da gerginlik tırmanıyor! Ilıcalı'dan bir diskalifiye daha...

    Survivor'da gerginlik tırmanıyor! Acun Ilıcalı'dan bir diskalifiye açıklaması daha geldi. Oyuncu Cemal Hünal'ın sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği ve diskalifiye olduğu açıklamalarının ardından konseyde gözyaşları sel olmuştu.


    Survivor'ın yayınlanan son bölümünde oynanan ödül ve dokunulmazlık oyunlarında sinirler gerildi. Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik ada konseyine taşındı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir isim için oylama yaptı.Dokunulmazlık ödülünü kaybettikten sonra ada konseyinde bir isim çıkaran Gönüllüler takımında oylar Duygu ve Aleyna arasında gitti. Aleyna ilk eleme adayı oldu.

    ÇAĞRI İLE POYRAZ ARASINDA GERGİNLİK

    Dokunulmazlık oyunu esnasında yaşanan gerginlik ada konseyine taşındı. Çağrı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:"Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Market oyununda şöyle bir şey oldu devamlı bağırma vardı. Bir kişi tarafından özellikle. Bir noktada açlık, duygusal anımızdı. Bir anlık ağzımdan' 'yeter' diye bir şey ekledim. Ağzımdan öyle bir şey çıktı. Asla kimsenin şahsına böyle bir şey olamaz. Bana her zaman ağabey diye hitap eden arkadaşımız 'Çağrı, Çağrı sen karışma' deyince bir anda gerildim."


        Poyraz ise, "Ben bu zamana kadar sevgi ve saygı çerçevesinden hiçbir zaman çıkmadım. Bu zamana kadar Çağrı ağabey dediğimiz Çağrı gelip de suratımızın dibine hakaret edip bağırırsa ağabey durumu kalmaz.Çağrı ağabey sakin ol dediğimde, 'Sen de artistlik yapma gözlüklü kolej çocuğunu oynama' dedi. Burada oyuncu olan ben değilim. Benim takımıma karşı da böyle saygısız kelimeler duymak istemiyorum." şeklinde konuştu.

        ACUN ILICALI'DAN SERT TEPKİ

        Yarışmacıların olaya ilişkin açıklamalarının ardından yapımcı Acun Ilıcalı ise şu sözleri dile getirdi: "Görüntüleri seyrettik şimdi Çağrı senin konu şu söylediğin kelime ağzından kaçmış olabilir. Fakat olayın ondan sonraki bölümünde seni çok agresif gördüm. Orada kontrolü kaybeden sensin gibi. O kelimeyi kullandıktan sonra orada bir özrün yok çok. Konu orada fazla uzamış. Biz o kelimeyi ettin diye sana uyarıda bulunuruz, fakat tansiyon çok yüksek."
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