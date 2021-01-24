Survivor'da gerginlik tırmanıyor! Acun Ilıcalı'dan bir diskalifiye açıklaması daha geldi. Oyuncu Cemal Hünal'ın sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği ve diskalifiye olduğu açıklamalarının ardından konseyde gözyaşları sel olmuştu.
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde oynanan ödül ve dokunulmazlık oyunlarında sinirler gerildi. Çağrı ve Poyraz arasında yaşanan gerginlik ada konseyine taşındı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı bir isim için oylama yaptı.Dokunulmazlık ödülünü kaybettikten sonra ada konseyinde bir isim çıkaran Gönüllüler takımında oylar Duygu ve Aleyna arasında gitti. Aleyna ilk eleme adayı oldu.
ÇAĞRI İLE POYRAZ ARASINDA GERGİNLİK
Dokunulmazlık oyunu esnasında yaşanan gerginlik ada konseyine taşındı. Çağrı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:"Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Market oyununda şöyle bir şey oldu devamlı bağırma vardı. Bir kişi tarafından özellikle. Bir noktada açlık, duygusal anımızdı. Bir anlık ağzımdan' 'yeter' diye bir şey ekledim. Ağzımdan öyle bir şey çıktı. Asla kimsenin şahsına böyle bir şey olamaz. Bana her zaman ağabey diye hitap eden arkadaşımız 'Çağrı, Çağrı sen karışma' deyince bir anda gerildim."