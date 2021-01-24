ÇAĞRI İLE POYRAZ ARASINDA GERGİNLİK

Dokunulmazlık oyunu esnasında yaşanan gerginlik ada konseyine taşındı. Çağrı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:"Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Market oyununda şöyle bir şey oldu devamlı bağırma vardı. Bir kişi tarafından özellikle. Bir noktada açlık, duygusal anımızdı. Bir anlık ağzımdan' 'yeter' diye bir şey ekledim. Ağzımdan öyle bir şey çıktı. Asla kimsenin şahsına böyle bir şey olamaz. Bana her zaman ağabey diye hitap eden arkadaşımız 'Çağrı, Çağrı sen karışma' deyince bir anda gerildim."