Haftanın belirli günlerinde izleyicisiyle buluşan ve yarışmacılarıyla çok konuşulan Survivor yeni sezonuyla adından söz ettirmeyi başardı. 14 sezondur ekranlarda olan yarışmada birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımındaki isimler dikkat çekiyor. Son günlere damga vuran isimlerden biri gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül oldu. Takım arkadaşlarının eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sancakay eleme adayı olarak çıkmış ve adaya veda etmişti. Sancakay Ilım Morgül hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki duyanların ağzı açık kaldı.

DİKKAT ÇEKEN ANLAR...

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen iki ekip arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Bu haftaya adaya veda eden isim ise Sancakay oldu.