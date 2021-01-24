La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero üstsüz pozlarıyla olay oldu!

Ulusal anlamda tanınırlığa daha önce kavuşan Ursula Corbero'nun dünya tarafından tanınması ise La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteri ile oldu. Ursula'nın bu diziden sonra Instagram'da da 14 milyona yakın takipçisi oldu.

Ursula Corbero, özel hayatında ise La Embajada adlı dizide tanıştığı meslektaşı Chino Darín ile 2016'dan bu yana birliktedirler.