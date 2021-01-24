La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero üstsüz pozlarıyla olay oldu! Ursula Corbero Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Üstsüz pozlar veren Corbero, fotoğraflarıyla kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini alırken, kim olduğu da merak konusu oldu.
YORUM YAĞDI!
31 yaşındaki İspanyol asıllı başarılı oyuncu Ursula Corbero, paylaşımları ile çok konuşuldu. Corbero, üstsüz fotoğrafları yorum yağmuruna tutuldu. La Casa De Papel'de Tokyo'yu canlandıran Ursula Corbero, 11 Ağustos 1989'da İspanya'nın Barcelona şehrinde doğdu. 1.63 boyundaki Ursula Corbero, oyunculuğun dışında mankenlikte yapıyor.
Ursula Corbero, 2002 yılında yayınlanan ''Mirall Trencat'' adlı diziyle , dizilerdeki kariyerine başladı. Daha sonra Ventdelplà, Cuenta átras ve El Internado ismindeki dizilerde rol aldı.
2008 ile 2011 yılları arasında yayınlanan Dísica o Química (Fizik ve Kimya) adlı komedi dizisindeki rolüyle birçok ödül adlı. Bu dizide Ruth Gomez karakterini canlandıran Ursula Corbero, ''en iyi kadın oyuncu'' rolünü kaptı.