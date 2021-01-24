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    • Magazin
    • 24.01.2021 10:21
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    • 24.01.2021 10:21
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    Dün akşamdan bu yana , ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Dün akşamki Survivor dokunulmazlık oyununda tansiyon yükseldi, sinirler iyice gerildi. yaşandı ve devreye Esat Yonguç ile Murat Ceylan girerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Gergin tavırları ve çok sinirli halleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan biir olan ’nın hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında?

    Survivor son bölümde Ünlüler takımındaki Çağrı Atakan ve Gönüllüler takımındaki Dora ile Poyraz arasında sinirler gerildi ve büyük bir tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olmakta zorlanan Survivor Çağrı arkadaşları tarafından uzaklaştırılarak sakinleştirildi. İzleyicileri ekrana kilitleyen bu gerginlikten sonra yarışmacının hayatı hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oldu. Peki Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

    SURVİVOR ÇAĞRI İLE DORA ARASINDA GERGİNLİK!

    Market oyununda iki takım yarışmacıları, oyundaki arkadaşlarını dışarıdan desteklemek için tezahürat yaptığı sırada Çağrı, Dora'nın bağırışlarından rahatsız oldu. Dora'nın bu hareket sonrasında gülmesi ise Çağrı'yi çileden çıkardı.

    Karşılıklı yanlış anlaşılmalar sonrasında iki takım arasında sözlü tartışma çıktı. Çağrı ile Baran'ın birbirinin üzerine yürüdüğü anlarda diğer yarışmacılar iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Olayların daha fazla büyümemesi için kaptanlar devreye girdi.

    Çağrı'nın güçlükle uzaklaştırıldığı anlarda sunucu Murat Ceylan, her iki takımı da uyardı.

    SURVİVOR ÇAĞRI KİMDİR?

    Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.

        2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinden yer aldı. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.
        Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.
        Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

        ÇAĞRI ATAKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

        2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)
        2017 – Çukur (Remzi)
        2007 – Arka Sıradakiler
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        Haberler Magazin Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? Çağrı Atakan ile Gönüllüler takımı arasında büyük gerginlik!