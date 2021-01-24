Survivor son bölümde Ünlüler takımındaki Çağrı Atakan ve Gönüllüler takımındaki Dora ile Poyraz arasında sinirler gerildi ve büyük bir tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olmakta zorlanan Survivor Çağrı arkadaşları tarafından uzaklaştırılarak sakinleştirildi. İzleyicileri ekrana kilitleyen bu gerginlikten sonra yarışmacının hayatı hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oldu. Peki Survivor Çağrı kimdir, kaç yaşında? İşte tüm detaylar…
SURVİVOR ÇAĞRI İLE DORA ARASINDA GERGİNLİK!
Market oyununda iki takım yarışmacıları, oyundaki arkadaşlarını dışarıdan desteklemek için tezahürat yaptığı sırada Çağrı, Dora'nın bağırışlarından rahatsız oldu. Dora'nın bu hareket sonrasında gülmesi ise Çağrı'yi çileden çıkardı.
Karşılıklı yanlış anlaşılmalar sonrasında iki takım arasında sözlü tartışma çıktı. Çağrı ile Baran'ın birbirinin üzerine yürüdüğü anlarda diğer yarışmacılar iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Olayların daha fazla büyümemesi için kaptanlar devreye girdi.
Çağrı'nın güçlükle uzaklaştırıldığı anlarda sunucu Murat Ceylan, her iki takımı da uyardı.
SURVİVOR ÇAĞRI KİMDİR?
Survivor 2021 yarışmacılarından olan Çağrı Atakan 1981 Ankara doğumlu. Atakan, eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı.