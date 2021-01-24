SURVİVOR ÇAĞRI İLE DORA ARASINDA GERGİNLİK!

Market oyununda iki takım yarışmacıları, oyundaki arkadaşlarını dışarıdan desteklemek için tezahürat yaptığı sırada Çağrı, Dora'nın bağırışlarından rahatsız oldu. Dora'nın bu hareket sonrasında gülmesi ise Çağrı'yi çileden çıkardı.

Karşılıklı yanlış anlaşılmalar sonrasında iki takım arasında sözlü tartışma çıktı. Çağrı ile Baran'ın birbirinin üzerine yürüdüğü anlarda diğer yarışmacılar iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Olayların daha fazla büyümemesi için kaptanlar devreye girdi.

Çağrı'nın güçlükle uzaklaştırıldığı anlarda sunucu Murat Ceylan, her iki takımı da uyardı.