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    • Magazin
    • 24.01.2021 12:48
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    • 24.01.2021 12:58
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    4 yıl önceki görüntüsü izinsiz kullanılınca soluğu mahkemede aldı! "Böyle bir durumla ilk kez karşılaştım, şikayetçiyim!"

    4 yıl önceki görüntüsü izinsiz kullanılınca soluğu mahkemede aldı! Kayseri'deki bir kafenin sosyal medya reklamı için 4 yıl önce çektirdiği görüntüleri şehrin havalimanının girişindeki dev billboardda gören Ümit Erdim, "Böyle bir durumla ilk kez karşılaştım, şikayetçiyim!" diyerek şikayetçi oldu.

    DHA
    4 yıl önceki görüntüsü izinsiz kullanılınca mahkemeye koştu

    Ümit Erdim 4 yıl önceki görüntüsü izinsiz kullanılınca soluğu mahkemede aldı! İddiaya göre; işletme sahibi Adnan U. bu görüntüler üzerinde montaj yapıp Kayseri Havalimanı girişindeki dev billboardda izinsiz olarak kullandı. Ümit Erdim'in şikayeti üzerine işletme sahibi Adnan U. hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açıldı.

    "BENİM DE HABERİM YOKTU"

    İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, şikayetçi Ümit Erdim ve tutuksuz sanık Adnan U. ile avukatları katıldı. Sanık Adnan U., "Annemin bir reklam şirketi var. O billboard şirkete ait. Kendisi videoyu orada yayınlayarak bana sürpriz yapmak istemiş. Benim de haberim yoktu" dedi.

    "ŞİKAYETÇİYİM"

    Şikayetçi Ümit Erdim ise, "Adnan U. ile ortak arkadaşımız olması sebebiyle tanıştık. Yeni bir kafe açtığı için hayırlı olsun ziyaretine gittik. Kendisine destek olmak amacıyla sosyal medya hesaplarında yayınlanması için bir görüntü çektik. Ancak bu görüntüler Kayseri Havalimanı girişindeki dev bir billboardda benden onay alınmadan kullanılmış. Benden bunun için izin istenmedi. Bu benim esnafa destek vermek amacıyla çektiğim ilk görüntü değil. Ancak böyle bir durumla ilk kez karşılaştım. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

        Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları yanıtlayan Ümit Erdim, "Dava dört yıldır devam ediyor. Daha da devam edecek" dedi.
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        Haberler Magazin Ümit Erdim 4 yıl önceki görüntüsü izinsiz kullanılınca soluğu mahkemede aldı! "Böyle bir durumla ilk kez karşılaştım, şikayetçiyim!"