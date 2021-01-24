SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı konsey oylaması yaptı. Gerginliğin eksik olmadığı gecede yapılan oylamayla potaya 6 oyla Aleyna girdi. Aleyna arkadaşlarının dolduruşa geldiğini ima etti.

Pazar günü ve Salı akşamı da iki adayın seçilmesi sonrası adaya bir isim veda edecek.