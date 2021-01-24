Survivor eleme adayı kim oldu? 23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları dün akşamdan bu yana sıkça sorgulanıyor. Survivor'da dün akşam yine rekabet dolu, heyecanlı anlar vardı ve tansiyon da yükseldi. Çağrı ile Dora ve Poyraz arasında gergin anlar yaşandı, sunucu Murat ve Esat Yonguç devreye girdi. Peki Survivor son bölümdeki dokunulmazlık mücadelesinin galibi hangi takım oldu?
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU
Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı konsey oylaması yaptı. Gerginliğin eksik olmadığı gecede yapılan oylamayla potaya 6 oyla Aleyna girdi. Aleyna arkadaşlarının dolduruşa geldiğini ima etti.
Pazar günü ve Salı akşamı da iki adayın seçilmesi sonrası adaya bir isim veda edecek.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Üçüncü haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önemli olduğu oyunda atışlarda yarışmacılar sağ ve soldaki çubuklara ikişer halka geçirmek için zamanla yarıştı. Oyunun finaline doğru Ayşe Gönüllüler takımına, sonrasında Batuhan Ünlüler takımına birer sayı kazandırdı. Böylece skor 9-9 oldu.
Bayrak yarışına giden dokunulmazlık oyununda, İsmail ile Merve, Reşat ile Ayşe karşılaşması oyunun kaderini belirledi.
Büyük mücadele sonunda İsmail son atışı ile Ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı.