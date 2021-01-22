Türkiye'deki koronavirüs kısıtlamaları ndeniyle restoran, kafe, bar kıraathaneler salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için kapalı. Her sabah FOX TV'de daha sert tedbirlerin alınması yönünde konuşan ve hükümete yönelik iftiralarda bulunan İsmail Küçükkaya ise hem yasakları çiğnedi hem de gazetecileri engellemek için tuhaf soru yöneltti.
Geçtiğimiz aylarda eski eşi Eda Demirci'ye şiddet uygulamasıyla gündeme gelen İsmail Küçükkaya Hürriyet'in haberine göre önceki akşam Cihangir'de bir mekandan kız arkadaşıyla çıkarken görüntülendi.
KÜÇÜKKAYA'DAN HABER ENGELLEME SORUSU: HANGİ GAZETELERE BAĞLISINIZ?
Mekan çıkışı patlayan flaşlarla panikleyen genç kadın, hemen Küçükkaya'nın yanından uzaklaştı. Ünlü sunucu muhabirlerin yanına gelerek, "Sizler hangi gazetelere bağlısınız?" diye sordu. Bunun üzerine, 'Bizim size sorularımız var İsmail Bey." diyen muhabirler 20 Ocak doğum günü olan İsmail Küçükkaya'ya, "Saat 18.30'da elinide pasta ile girdiğiniz mekanda 4 saat kaldınız. Kutlamamı yaptınız?" sorusunu yöneltti.
Soruya yanıt vermeyen İsmail Küçükkaya, kız arkadaşı ile birlikte özel şoförünün kullandığı araca binerek uzaklaştı.