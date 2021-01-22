Türkiye'deki koronavirüs kısıtlamaları ndeniyle restoran, kafe, bar kıraathaneler salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için kapalı. Her sabah FOX TV'de daha sert tedbirlerin alınması yönünde konuşan ve hükümete yönelik iftiralarda bulunan İsmail Küçükkaya ise hem yasakları çiğnedi hem de gazetecileri engellemek için tuhaf soru yöneltti.

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Eda Demirci'ye şiddet uygulamasıyla gündeme gelen İsmail Küçükkaya Hürriyet'in haberine göre önceki akşam Cihangir'de bir mekandan kız arkadaşıyla çıkarken görüntülendi.