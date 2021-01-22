Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Oyuncu Ozan Güven dün hakim karşısına çıktı. Güven'in mahkemede yapılan kimlik tespitinde sorulan "Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna 5 bin lira demesi dikkat çekti. Onlarca filim ve reklamda rol alan Güven'in aylık kazancının 5 bin lira olması kamuoyunda inandırıcı bulunmadı. Ancak Ozan Güven mahkemede gelirini düşük gösteren ilk ünlü isim değildi. En çok tepki çeken kişi Şarkıcı Berkay Şahin olmuştu.