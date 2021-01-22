Survivor'da dün akşam yine rekabet dolu, heyecanlı anlar vardı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Hem Ünlülüler hem de Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için büyük mücadele sergiledi ve kazanan tek bir takım oldu. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Diğer yandan Acun Ilıcalı'nın önemli açıklamalarda bulunduğu ada konseyi toplandı. Survivor acil durum konseyinde ne oldu? Acun Ilıcalı neler söyledi? İşte tüm detaylar…
21 OCAK SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?
Elemenin ardından ilk ödül oyunu gerçekleşiyor. İki takımda da yarışmacılar açlıkla sınanıyor ve her ödülü kazanmak için mücadele veriyor. 21 Ocak ödülü ise kazanan takıma kişi başı üç tane poğaça getirecek.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
21 Ocak'ta yayımlanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler rekabetini arttırdı. Poğaça için yarışan oyuncular, bir sonraki dokunulmazlığa aç çıkmak istemiyor. Ödül oyununu kazanan takım ise 10'a 3 gönüllüler oldu.
ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ödül oyunu ardından ünlüler ve gönüllüler turta ve kurabiye için anlat bakalım oyunu oynadı. En çok kelime bilen taraf ise lezzetli yiyecekleri alabilecekti. Eğlenceli oyunun ardından ödülü gönüllüler kazandı.
ACUN ILICALI ADA KONSEYİNDE NEYİ AÇIKLADI?
Survivor'da acil durum konseyini ilk kez toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:
"Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi.