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    • 22.01.2021 11:06
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    • 22.01.2021 11:06
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    ? ? açıkladı…

    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. TV8’in fenomen yarışması Survivor 2021 yeni sezona bomba gibi başladı ve izleyicileri ekrana kilitliyor. Dün akşam yine Ünlülüler ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir mücadele vardı, peki ödülü kim kazandı? acil durum konseyini topladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Peki Cemal Hünal Survivor 2021’den diskalifiye mi oldu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor'da dün akşam yine rekabet dolu, heyecanlı anlar vardı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Hem Ünlülüler hem de Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için büyük mücadele sergiledi ve kazanan tek bir takım oldu. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Diğer yandan Acun Ilıcalı'nın önemli açıklamalarda bulunduğu ada konseyi toplandı. Survivor acil durum konseyinde ne oldu? Acun Ilıcalı neler söyledi? İşte tüm detaylar…

    21 OCAK SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

    Elemenin ardından ilk ödül oyunu gerçekleşiyor. İki takımda da yarışmacılar açlıkla sınanıyor ve her ödülü kazanmak için mücadele veriyor. 21 Ocak ödülü ise kazanan takıma kişi başı üç tane poğaça getirecek.

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    21 Ocak'ta yayımlanan ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler rekabetini arttırdı. Poğaça için yarışan oyuncular, bir sonraki dokunulmazlığa aç çıkmak istemiyor. Ödül oyununu kazanan takım ise 10'a 3 gönüllüler oldu.

    ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Ödül oyunu ardından ünlüler ve gönüllüler turta ve kurabiye için anlat bakalım oyunu oynadı. En çok kelime bilen taraf ise lezzetli yiyecekleri alabilecekti. Eğlenceli oyunun ardından ödülü gönüllüler kazandı.

    ACUN ILICALI ADA KONSEYİNDE NEYİ AÇIKLADI?

    Survivor'da acil durum konseyini ilk kez toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:

    "Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi.

        "Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı, Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor.".

        Açıklama yapan Cemal Hünal, "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim" dedi.

        Cemal Hünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım ruhunun ne olduğunu tekrar hatırlattılar bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilim tutuldu."
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor acil durum konseyinde ne oldu? Acun Ilıcalı açıkladı…