





■ Küçükkaya kendisine özel bir bankadan bireysel emeklilik yaptırırken, sigortacıların hatırlatmasına rağmen Demirci'ye BES yaptırmadı. Demirci'nin Küçükkaya'nın sağlığı ve huzuru için hayatını, evde geçen zamanını onun işi ve çalışma saatlerine, istek ve arzularına göre düzenlediği, izlenecek TV programından dinlenecek müziğe, uyuma ve uyanma saatlerine kadar her şeyin Küçükkaya tarafından planlandığı ileri sürüldü.

■ Demirci, evlilikleri boyunca işinin 15.30 civarında bitmesine rağmen sosyal program yapmadı, Küçükkaya'yı evde yalnız bırakmadı. Semt pazarından taze sebze-meyve alışverişleri yaptı, Küçükkaya'nın babasının kanser öyküsü olması nedeniyle yoğurdu bile evde hazırladı.



DOKTORA BİLE GÖTÜRMEDİ

■ Demirci, 2017 Haziran ayında bir gece ansızın rahatsızlandı, kistinin patladığını fark etmeden acı içinde tüm gece koltukta yattı, Küçükkaya onu doktora bile götürmedi. Ertesi gün doktora gidildiğinde yine yanına girmedi, eşinin evde tek kalmaması gerektiği halde müzik festivaline gitti. Demirci evde tek başına yattı, bulaşık makinesi bozuk olduğundan elde bulaşık yıkadı, yemek yapamadı, bir önceki günden kalan yemekleri yemek zorunda kaldı.



'SÜRÜKLEDİ TIRNAKLADI YUMRUK ATTI'

■ Dilekçede, ilk şiddet olayında Küçükkaya'nın Demirci'nin kafasını tutup sürükleyerek ve ağzını kapatarak, perde açık olduğu için kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklediği yazıldı. İkinci şiddet olayında evde kollarını sıktığı ve bu olayın ardından Demirci'nin kollarında tırnak izlerinin kaldığı ifade edildi. Üçüncü şiddet olayının ise 15 Nisan 2018 günü Mersin'deki Uluslararası Müzik Festivali'ne gittiklerinde yaşandığı belirtildi. Küçükkaya'nın güven sarsıcı davranışlar sergilemesi nedeniyle huzursuzluk yaşandığı, Küçükkaya'nın oteldeki odalarında Demirci'nin yüzüne yumruk attığı ve gözüne yüzüğünün geldiği ifade edildi. Demirci'nin izi yok etmek için yüzüne soğuk kola şişesi tuttuğu ve morarmayı önlediği, konsere gitmediği, Küçükkaya'nın Demirci'yi o halde bırakarak tek başına konsere gittiği kaydedildi.