





'BENİM ZORLU MÜCADELEM ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR'

İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "...beni ve yakınlarımı gerçekleri anlatırsam tazminat davalarına boğmakla tehdit eden İsmail Küçükkaya hakkında aldırdığım korunma kararı devam etmektedir. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı için yapmış olduğum röportaj sebebiyle 100 bin liralık tazminat davası açmıştır. Mücadelemin çok zor olacağını biliyordum. Benim hak arayışım artık örnek teşkil etmektedir."





Eda Demirci katıldığı bir yayında "İsmail Küçükkaya, susmaları için gazetecileri, kadın derneklerini ve magazincileri tek tek aramış. Kendisine yakın tüm medyada haber yapılmasını engelledi sonra da bana komplo yapıldı dedi. Atatürk'ü bile kullandı." demişti.











MEDYA SUS PUS OLDU!

İşte bazı medya kuruluşlarının korktuğunu ve bu şiddet olayı karşısında sus pus olduklarını dile getiren Eda Demirci'nin açıklamaları...

Eda Demircidedi.