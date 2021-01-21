SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğan Duygu Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor ve Altı yaşından beri sporla ilgileniyor.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Duygu'nun sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti, tedavi sürecinin ardından belli olacak.

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan Duygu'nun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceden talihsiz bir kaza geçirmişti. Bu konuyla ilgili ekstra bir hassasiyeti var. Dolayısıyla geçmişten kalma travma ile beraber reaksiyonu fazla olmuş olabilir.

Doktorumuz hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kontrol için hastaneye film çektirmeye gönderdik. En kısa sürede haber alıp hemen size de ileteceğiz. Emin ellerde." dedi.