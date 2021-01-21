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    • 21.01.2021 11:33
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    • 21.01.2021 11:33
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    Survivor’da acil durum konseyi! neyi açıklayacak? için büyük mücadele!

    Survivor’da acil durum konseyi izleyicileri oldukça meraklandırdı. Yayınlanan fragmanda ’nın sözleri herkesi şaşırttı ve neler olacağı merakla beklenmeye başlandı. Acun Ilıcalı neyi açıklayacak? Sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Duygu elenecek mi? Bu akşam Survivor 2021 yine büyük bir mücadeleyi ekranlara yansıtacak. için yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bugünkü ödülün ne olduğu da şimdiden merakla ve heyecanla beklenmeye başlandı.

    takvim.com.tr
    Survivor’da acil durum konseyi!

    TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ünlülüler ve Gönüllüler formatında devam eden mücadele izleyicileri ekrana kilitliyor. Son bölümde korkutan bir sakatlık yaşanmıştı ve Duygu tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Yayınlanan yeni fragmanda Survivor'da acil durum konseyi toplandığı görülüyor, Acun Ilıcalı'nın sözleri daha da meraklandırdı ve neler olacağı merakla beklenmeye başlandı. Diğer yandan Survivor ödül oyunu için büyük mücadele izlenecek.

    ACİL DURUM KONSEYİ!

    Oyunun yanı sıra yarışmacılar acil durum konseyi için toplanacak. Acun Ilıcalı'nın açıklama yapacağı konsey 10. bölüm fragmanının en merak edilen olayı oldu. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum var. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok" sözleri dikkat çekiyor.

    DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

    Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından akıllara Duygu geldi. Survivor'a yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, sembol oyunu sırasında sakatlık yaşamıştı. Duygu Serap Salman ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Survivor'dan Duygu'nun mu yoksa başka bir yarışmacının mı sakatlık yüzünden diskalifiye olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

        SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

        19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğan Duygu Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor ve Altı yaşından beri sporla ilgileniyor.

        Ambulans ile hastaneye kaldırılan Duygu'nun sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti, tedavi sürecinin ardından belli olacak.

        Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan Duygu'nun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceden talihsiz bir kaza geçirmişti. Bu konuyla ilgili ekstra bir hassasiyeti var. Dolayısıyla geçmişten kalma travma ile beraber reaksiyonu fazla olmuş olabilir.

        Doktorumuz hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kontrol için hastaneye film çektirmeye gönderdik. En kısa sürede haber alıp hemen size de ileteceğiz. Emin ellerde." dedi.
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