TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Ünlülüler ve Gönüllüler formatında devam eden mücadele izleyicileri ekrana kilitliyor. Son bölümde korkutan bir sakatlık yaşanmıştı ve Duygu tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Yayınlanan yeni fragmanda Survivor'da acil durum konseyi toplandığı görülüyor, Acun Ilıcalı'nın sözleri daha da meraklandırdı ve neler olacağı merakla beklenmeye başlandı. Diğer yandan Survivor ödül oyunu için büyük mücadele izlenecek.
ACİL DURUM KONSEYİ!
Oyunun yanı sıra yarışmacılar acil durum konseyi için toplanacak. Acun Ilıcalı'nın açıklama yapacağı konsey 10. bölüm fragmanının en merak edilen olayı oldu. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum var. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok" sözleri dikkat çekiyor.
DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından akıllara Duygu geldi. Survivor'a yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, sembol oyunu sırasında sakatlık yaşamıştı. Duygu Serap Salman ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Survivor'dan Duygu'nun mu yoksa başka bir yarışmacının mı sakatlık yüzünden diskalifiye olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.