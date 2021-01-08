Akıncı'nın başına buyruk hareket eden Komiser Cüneyt'i şaşırttı! Yılmaz Bayraktar meğer...
Başına buyruk hareket etmeyi seven, ele avuca sığmayan Komiser Cüneyt, Akıncı dizisinde aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen karakteri ile dikkat çekiyor. Akıncı'nın Cüneyt komiseri Yılmaz Bayraktar Instagram'da 'Bugün günlerden Akıncı' paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırırken, başarılı oyuncu hakkında her şey merak ediliyor. Akıncı'nın başına buyruk hareket eden Komiser Cüneyt'i Yılmaz Bayraktar nereli, kimdir?
YILMAZ BAYRAKTAR KİMDİR?
23 Aralık 1984 tarihinde dünyaya gelen Yılmaz Bayraktar 36 yaşındadır. Lise ve oyunculuk eğitimlerini tamamladıktan sonra Almanya'da da birçok projede yer alan Bayraktar, Türkiye'ye Tatar Ramazan dizisi ile geldi ve izleyicilerin karşısına çıktı. Akabinde Çılgın Dershane Üniversite filminde de boy göstermeyi başaran Bayraktar NTC Medya ile Akıncı dizisi için masaya oturmuştur.