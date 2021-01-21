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    • Magazin
    • 21.01.2021 12:09
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    • 21.01.2021 12:09
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    oldukça dikkat çekti ve hemen heyecan dolu geri sayım başladı. 9 yıl aradan sonra ekranlara programı ile dönen İbrahim Tatlıses bu hafta da birbirinden başarılı isimleri konuk olarak davet etti. 15 yıldır küs olduğu sanatçıyı konuk olarak ağırlayacak ve stüdyoda duygusal anlar yaşanacak. Bir diğer buluşma ise yine sevenlerini hem mutlu edecek hem de hüzünlendirecek. Peki ? işte yanıtı…

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    İbo Show 10. bölüm fragmanında muhteşem konuklar!

    İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Her hafta hangi konukları davet edeceği merak ederek araştırılanlar arasında yer alıyor. Birbirinden değerli, başarılı isimleri bir araya getiren ve izleyicilere müzik sohbet şöleni yaşatan İbo Show'da bu hafta sürpriz konuklar da yer alacak. Peki 23 Ocak İbo Show konukları kimler? İşte merak edilen tüm isimler…

    İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? (23 OCAK)

    İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay gibi usta isimler yer alacak. Programda 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küslük yaşayan Ebru Yaşar'ın olması oldukça dikkat çekti, programda duygusal anlar yaşanacak. Ayrıca rahatsızlığından dolayı stüdyoya gelemese de İbrahim Tatlıses'in giderek buluştuğu Mehmet Ali Erbil'in sohbeti de hem duygulandıracak hem de keyiflendirecek.

    İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra Star TV, atv ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

    "HAYATIMIN EN HEYECANLI GECESİ"

    Yaşar açıklamasında "Hayatımın en heyecanlı gecesini yaşıyorum. Belki seni 15 yıldan sonra ilk kez göreceğim ondan oldu" dedi. Yaşar daha önceki açıklamasında "Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum" demişti. Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Herkesin orada bir anısı var. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Sevgili Polat Yağcı ve İbrahim Bey programa davet ettiler. Tabii ki seve seve katıldım. Anılara döndüm. Eski albüme döndük. Biz zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021'de küskünlükler bitsin" ifadelerini kullandı.

        EBRU YAŞAR KİMDİR?

        Ebru Yaşar, Ağrı kökenli memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezundur. 1995 yılının Mayıs ayında Bu Sahilde adlı ilk albümünü piyasaya çıkaran Ebru Yaşar, 1999 yılının Şubat ayında "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde çok ses getirmiş, kendini Türk müzik piyasasında ispatlamıştır.

        2003 Mayıs ayında Ebru Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

        26 Haziran 2015 tarihinde işadamı Necat Gülseven ile Marmaris Bozburun'da evlenen Ebru Yaşar'ın bu evlilikten, Hasan Poyraz ve Ebru Su isimli ikizleri bulunmaktadır. Ebru Yaşar, Aslan burcudur.

        SELÇUK BALCI KİMDİR?

        Selçuk Balcı, Türk halk müziği sanatçısı. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokuldan sonra, Ankara'ya yerleşti ve o günden beri Ankara'da yaşamanı sürdürüyor. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. 2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkaran Selçuk Balcı, 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Selçuk Balcı, bugüne kadarki çıkardığı kişisel albümünün dışında birkaç film ve dizinin de müziklerini yaptı. Bizum Hoca, Moskova'nın Şifresi: Temel ve Benim İçin Üzülme gibi beyaz perde projelerine kendi bestelerinden birkaç parça verdi.
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        Haberler Magazin İbo Show 10. bölüm fragmanında muhteşem konuklar! 23 Ocak İbo Show konukları kimler olacak?