EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ebru Yaşar, Ağrı kökenli memur bir ailenin çocuğu olarak 8 Ağustos 1977'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezundur. 1995 yılının Mayıs ayında Bu Sahilde adlı ilk albümünü piyasaya çıkaran Ebru Yaşar, 1999 yılının Şubat ayında "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısını piyasaya sürdü. Bu şarkı Türkiye genelinde çok ses getirmiş, kendini Türk müzik piyasasında ispatlamıştır.

2003 Mayıs ayında Ebru Yaşar "Aşkımız Buraya Kadar" adlı albümünü çıkardı ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi birçok hit şarkıya imza attı. 2006 senesinin Haziran ayında Yaşar "Yeşillenirim" adlı albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri oldu.

26 Haziran 2015 tarihinde işadamı Necat Gülseven ile Marmaris Bozburun'da evlenen Ebru Yaşar'ın bu evlilikten, Hasan Poyraz ve Ebru Su isimli ikizleri bulunmaktadır. Ebru Yaşar, Aslan burcudur.