İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. Her hafta hangi konukları davet edeceği merak ederek araştırılanlar arasında yer alıyor. Birbirinden değerli, başarılı isimleri bir araya getiren ve izleyicilere müzik sohbet şöleni yaşatan İbo Show'da bu hafta sürpriz konuklar da yer alacak. Peki 23 Ocak İbo Show konukları kimler? İşte merak edilen tüm isimler…
İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? (23 OCAK)
İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Ebru Yaşar, Selçuk Balcı, Resul Dindar ve Çetin Altay gibi usta isimler yer alacak. Programda 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küslük yaşayan Ebru Yaşar'ın olması oldukça dikkat çekti, programda duygusal anlar yaşanacak. Ayrıca rahatsızlığından dolayı stüdyoya gelemese de İbrahim Tatlıses'in giderek buluştuğu Mehmet Ali Erbil'in sohbeti de hem duygulandıracak hem de keyiflendirecek.
İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra Star TV, atv ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.
"HAYATIMIN EN HEYECANLI GECESİ"
Yaşar açıklamasında "Hayatımın en heyecanlı gecesini yaşıyorum. Belki seni 15 yıldan sonra ilk kez göreceğim ondan oldu" dedi. Yaşar daha önceki açıklamasında "Neden küstüğümüzü ben de bilmiyorum" demişti. Ebru Yaşar, "Yıllar sonra küslüğümüze son verdik. Çok duygusal bir program oldu. Herkesin orada bir anısı var. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kalan bir patron-sanatçı ilişkisi yaşadık. Ama yıllar sonra o küskünlüğe son verdik. Sevgili Polat Yağcı ve İbrahim Bey programa davet ettiler. Tabii ki seve seve katıldım. Anılara döndüm. Eski albüme döndük. Biz zaten birbirimizi görünce ağladık. Çok seviyorum kendisini, iyi ki barıştım. 2021'de küskünlükler bitsin" ifadelerini kullandı.