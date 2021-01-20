SURVİVOR YENİ YARIŞMACISI SERGEN…

1998 Balıkesir doğumlu olan Sergen Bayar aslen Ayvalıklı. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgili. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadığını aktardı. Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.