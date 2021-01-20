TV 8 ve Acun Ilıcalı varını yoğunu Survivor 2021 yarışmacılarına harcıyor koştukça para basıyorlar! Yarışmacılar ne kadar alıyor ifşalandı... TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu. Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı. Ünlüler takımının bir miktar kazandığı zaten biliniyordu ama ortaya çıkan detaylar yine de dudak uçuklattı. Buna göre Survivor 2021'in ünlüler takımından en çok para kazanan ismi Öykü Çelik oldu. Peki kim ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...