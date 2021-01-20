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Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşındaki Sibel Can'a yorum yağmuru: 'Güzellik abidesi'

Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşındaki Sibel Can, 'Güzellik abidesi' şeklinde yorumlarla beğeni yağmuruna tutuldu. Henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk sahibi olan çift,1999 yılında yollarını ayırmıştı. Ardından bir evlilik daha gerçekleştiren ve bu evlilikten de Emir Aksüt adında bir erkek avlada daha kavuşan Sibel Can, güçlü sesi kadar güzelliği ve özel hayatıyla da her daim gündemde... Sibel Can'ın Instagram paylaşımları da yakından takip ediliyor. Son olarak etekle poz veren Sibel Can'ın cilveli halleri beğeni üzerine beğeni aldı.

takvim.com.tr
20.01.2021 14:18 - Son Güncelleme: 20.01.2021 14:44
Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşındaki Sibel Can'a yorum yağmuru: 'Güzellik abidesi'

Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşında ve 3 çocuk annesi olan usta sanatçı Sibel Can, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşındaki Sibel Can'a yorum yağmuru: 'Güzellik abidesi'

Henüz 13 yaşındayken müzikle tanıştı Sibel Can. Babasının kemanı eşliğinde farklı ülkelerde şarkı söyleyip dans eden Sibel Can'ın adı o zamanlar Deniz Engüzel'di... Türkiye'ye döndükten sonra işe başlayan Sibel Can, kısa sürede şöhreti yakaladı ve 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi.

Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşındaki Sibel Can'a yorum yağmuru: 'Güzellik abidesi'

Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. 1999 yılında ayrıldıktan sonra başta bir evlilik gerçekleştiren ve Emir Aksüt adında bir oğlu daha olan usta isim, yalnızca şarkılarıyla değil özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.

Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşındaki Sibel Can'a yorum yağmuru: 'Güzellik abidesi'

Gençliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sibel Can'ın şimdiki haline beğeni yağdı...

Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşındaki Sibel Can'a yorum yağmuru: 'Güzellik abidesi'

Son olarak takipçilerinin karşısına bu fotoğrafla çıkan Sibel Can'a, 'Güzellik abidesi' şeklinde yorumlar yapılıyor. Güçlü sesi kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Sibel Can'ın nereli olduğu ise sosyal medya gündeminde İşte başta Sibel Can'ın memleketi olmak üzere ünlülerin memleketleri...

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