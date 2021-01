Haberler Galeri Magazin Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşındaki Sibel Can'a yorum yağmuru: 'Güzellik abidesi'

Sibel Can'ın eteğiyle verdiği cilveli poz sosyal medyayı salladı! 50 yaşındaki Sibel Can, 'Güzellik abidesi' şeklinde yorumlarla beğeni yağmuruna tutuldu. Henüz 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi. Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki çocuk sahibi olan çift,1999 yılında yollarını ayırmıştı. Ardından bir evlilik daha gerçekleştiren ve bu evlilikten de Emir Aksüt adında bir erkek avlada daha kavuşan Sibel Can, güçlü sesi kadar güzelliği ve özel hayatıyla da her daim gündemde... Sibel Can'ın Instagram paylaşımları da yakından takip ediliyor. Son olarak etekle poz veren Sibel Can'ın cilveli halleri beğeni üzerine beğeni aldı.

