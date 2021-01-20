SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Duygu'nun sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti, tedavi sürecinin ardından belli olacak.

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan Duygu'nun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceden talihsiz bir kaza geçirmişti. Bu konuyla ilgili ekstra bir hassasiyeti var. Dolayısıyla geçmişten kalma travma ile beraber reaksiyonu fazla olmuş olabilir.

Doktorumuz hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kontrol için hastaneye film çektirmeye gönderdik. En kısa sürede haber alıp hemen size de ileteceğiz. Emin ellerde." dedi.