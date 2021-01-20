Survivor 2021 sezonu bomba gibi başladı, zorlu parkur şartları yarışmacıları hem psikolojik hem de fiziksel olarak sınırlarını zorlamasını sağlıyor. Dün akşamki büyük mücadelede talihsiz bir olay yaşandı ve Duygu'nun sakatlanması herkesi korkuttu, beliyle ilgili acı çeken Sakatlanan Survivor Duygu'nun sağlık durumu nasıl, diskalifiye mı olacak? İzleyiciler Survivor Duygu kimdir? Soruusnun yanıtını da araştırır oldu.
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Duygu Serap Salman atletizm, crosfitter, fitness ve kickbokss ile yakından ilgileniyor. Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmayan yarışmacının Instagram hesabı duyguserapsalman'dır.
SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Ambulans ile hastaneye kaldırılan Duygu'nun sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti, tedavi sürecinin ardından belli olacak.
Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan Duygu'nun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceden talihsiz bir kaza geçirmişti. Bu konuyla ilgili ekstra bir hassasiyeti var. Dolayısıyla geçmişten kalma travma ile beraber reaksiyonu fazla olmuş olabilir.
Doktorumuz hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kontrol için hastaneye film çektirmeye gönderdik. En kısa sürede haber alıp hemen size de ileteceğiz. Emin ellerde." dedi.