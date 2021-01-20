Survivor'da dün akşam yine rekabet dolu, heyecanlı anlar vardı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Hem Ünlülüler hem de Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için büyük mücadele sergilerken Duygun parkurda düştü ve herkesi korkuttu. Belinin yan döndüğünü söyleyen Duygu'nun sağlık durumu nasıl, yarışmadan diskalifiyemi olacak? 19 Ocak Survivor ödül oyununda galip gelen takım hangisi oldu? Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı da heyecan dolu ada konseyinde açıklandı.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Sezonun ilk sembol oyunu ardından iki takımdan da kuruyemişi kazananlar ödülün keyfini çıkardı. Sosisli sandviçleri için Steven ile Melis'in mücadelesi sonrası kazanan ünlüler oldu.
2021 SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı. Dün akşam izleyenlerden en çok oy alan iki yarışmacının belirlediği diğer adaylar ise Dora ve Öykü Çelik oldu...
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim Sancakay oldu.
SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?
Bireysel olarak yarışan ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarından sembolü ve sembol oyunu ödülü olan kuruyemişleri de kazananlar zorlu oyunun ardından belli oldu. Ünlüler takımından ilk sembolü alan Sergen olurken gönüllüler de de Aleyna kazandı. Sergen yanında Öykü, Merve ve İsmail'i ödüle götürdü. Aleyna ise kuruyemişleri Ayşe, Steve ve Emin ile paylaştı.
DUYGU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Survivor Türkiye'de 9. bölüm heyecanı yaşanırken son derece tatsız anlar yaşandı. Sembol oyununda parkura çıkan Survivor'ın yeni isimlerinden Duygu çok kötü düştü. Doktor Metin Kuş'un hemen müdahale ettiği Duygu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SURVİVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?
30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen, İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine futsal ile başladı. Daha sonra ise futbola yöneldi. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Türkçe harici, İngilizce ve Rusça da biliyor. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı ve şuan lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı. Sancakay Ilım Morgül, 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini seslendirip gitar çalıyor. Ayrıca Sancakay Ilım Morgül'ün 2016'da Rize Yeşil Çay Spor'dan futbol lisansı bulunuyor.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı.