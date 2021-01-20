ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sezonun ilk sembol oyunu ardından iki takımdan da kuruyemişi kazananlar ödülün keyfini çıkardı. Sosisli sandviçleri için Steven ile Melis'in mücadelesi sonrası kazanan ünlüler oldu.

2021 SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı. Dün akşam izleyenlerden en çok oy alan iki yarışmacının belirlediği diğer adaylar ise Dora ve Öykü Çelik oldu...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim Sancakay oldu.