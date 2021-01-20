Merve Boluğur, Işın Karaca'ya verdi veriştirdi! Şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur'dan olay yaratan 'kıskançlık' açıklaması... Son günlerde oyunculuğa ara veren ve daha çok ilginç paylaşımları söylemleri ile gündem olan Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde şarkıcılığa adım atacağını duyurdu.
Yeni projesini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" açıklamasını yaptı.
Kısa süre önce de Youtube kanalı açan Boluğur'un bu hareketi bir çok kişi tarafından eleştirilirken en sert eleştiri ünlü şarkıcı Işın Karaca'dan geldi.
Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Boluğur, kendisine laf atan Işın Karaca'nın, zayıf kadınlara karşı tepkili olduğunu arkadaşlarıyla paylaştı.
''Kendi kilolarını aldırmak için kapı kapı dolaştı. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır, derdi benim zayıf olmam'' şeklinde sözler sarf ettiği iddia edilen Boluğur'un, Işın Karaca'yı bir hayli kızdırdığı öğrenildi.
Merve Boluğur, söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" diyen Boluğur hakkındaki iddiaları böylece yalanlamış oldu.
BİR ERKEKTE EN NEFRET ETTİĞİ ŞEY!
Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran Merve Boluğur, sosyal medyada hayranlarından gelen soruları yanıtlamıştı.
Ünlü oyuncu, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusu üzerine, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum" demişti.
Bir erkekte en çok sınır ihlallerine ve ergen davranışlara sinirlendiğini belirten Boluğur,, "Sınırların var mı?" sorusuna, "Evet. Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netim" yanıtını vermişti.
"Dünyaya bir daha gelsen 'Asla yapmam' dediğin bir şey var mı? Varsa ne?" sorusu yöneltilen oyuncu, "Asla kelimesini kullanmamaya dikkat ederim. Muhakkak başıma gelir. Sınanacağıma inanırım" şeklinde konuşmuştu.
"ALDATTIM DA, ALDATILDIM DA"
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye röportaj veren Boluğur, "Aldattın veya aldatıldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti."Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net! Hayatta ergen olarak hareket ettiğim evrelerde, kısaca ne istediğimi bilmediğim zamanlarda, o anki mutsuzluğum sebebiyle böyle bir harekette bulunmuştum, bu kadar diyeyim."