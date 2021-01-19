Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ölümden döndü! İş görüşmesi için yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e giden Tolgahan Sayışman'ın aracı takla attı.
TAKLA ATTI
İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.
EMNİYET KEMERİ BİR KEZ DAHA HAYAT KURTARDI
Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.