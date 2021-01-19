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    • 19.01.2021 09:08
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    SON DAKİKA HABERİ: Oyuncu trafik kazası geçirdi! Aracı takla attı, ölümden döndü...

    Son dakika haberi... Oyuncu trafik kazası geçirdi! Aracı takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü. İş görüşmesi için İzmir’e giden ünlü oyuncu ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde sağ çıktı. Peki Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumu nasıl?

    Tolgahan Sayışman ölümden döndü...

    Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ölümden döndü! İş görüşmesi için yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e giden Tolgahan Sayışman'ın aracı takla attı.

    TAKLA ATTI

    İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

    EMNİYET KEMERİ BİR KEZ DAHA HAYAT KURTARDI

    Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.
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    Haberler Magazin SON DAKİKA HABERİ: Oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası geçirdi! Aracı takla attı, ölümden döndü...