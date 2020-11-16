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Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'le barıştı mı? Aşk defteri kabarık olan Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran kaçamağı

Tolgahan Sayışman, Murat Süğlün, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz... 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Son olarak kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ancak geçtiğimiz ay bu ilişkiye nokta koyan Serenay Sarıkaya'nın, Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kasım ayında denize giren Sarıkaya'nın fotoğrafında bulunan bir detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kısa süre içerisinde Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'in barıştığı iddiaları magazin gündeminde yerini alırken, genç oyuncudan jet hızında açıklama geldi.

16.11.2020 10:47 - Son Güncelleme: 16.11.2020 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





