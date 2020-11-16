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Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'le barıştı mı? Aşk defteri kabarık olan Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran kaçamağı

Tolgahan Sayışman, Murat Süğlün, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz... 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Son olarak kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ancak geçtiğimiz ay bu ilişkiye nokta koyan Serenay Sarıkaya'nın, Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kasım ayında denize giren Sarıkaya'nın fotoğrafında bulunan bir detay dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Kısa süre içerisinde Serenay Sarıkaya ile eski sevgilisi Kerem Bürsin'in barıştığı iddiaları magazin gündeminde yerini alırken, genç oyuncudan jet hızında açıklama geldi.

16.11.2020 10:47 - Son Güncelleme: 16.11.2020 10:53
Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'le barıştı mı? Aşk defteri kabarık olan Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran kaçamağı

Serenay Sarıkaya'nın kaçamağı kafaları karıştırdı. Aşk defteri bir hayli kabarık olan oyuncu Serenay Sarıkaya, kız arkadaşıyla birlikte kısa bir tatile çıktı.

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Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'le barıştı mı? Aşk defteri kabarık olan Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran kaçamağı

Kasım ayında denize giren Sarıkaya tatilden fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmedi.

Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'le barıştı mı? Aşk defteri kabarık olan Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran kaçamağı

Cem Yılmaz'la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya soluğu tatilde aldı.

Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'le barıştı mı? Aşk defteri kabarık olan Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran kaçamağı

Tatil fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına "Karantina" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'le barıştı mı? Aşk defteri kabarık olan Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran kaçamağı

Sarıkaya'nın bir paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilişkisi sırasında giydiği bornozuyla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

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