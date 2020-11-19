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Almeda Abazi'nin oyuncu eşi Tolgahan Sayışman yeni işini büyütüyor! İşte ünlü isimlerin bilmediğiniz işleri...

Hayatlarını garanti altına almak için yeni işler kovalayan ünlüler adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmeden pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor. Oyuncu Tolgahan Sayışman da bu ünlülerden biri. Arnavut güzel Almeda Abazi ile evli olan bir çocuk babası oyuncu Tolgahan Sayışman yeni işini kurdu.

19.11.2020 13:24 - Son Güncelleme: 19.11.2020 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





