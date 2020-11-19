Almeda Abazi'nin oyuncu eşi Tolgahan Sayışman yeni işini büyütüyor! İşte ünlü isimlerin bilmediğiniz işleri...
Hayatlarını garanti altına almak için yeni işler kovalayan ünlüler adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmeden pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor. Oyuncu Tolgahan Sayışman da bu ünlülerden biri. Arnavut güzel Almeda Abazi ile evli olan bir çocuk babası oyuncu Tolgahan Sayışman yeni işini kurdu.
'İLK KEPÇEYİ VURDUK'
Ticarete atılacağını açıklayan Tolgahan Sayışman, arkadaşlarıyla yediği yemek sonrası muhabirlerle sohbet etti. "En son görüştüğümüzde, İnşaat ve tekstil işine gireceğinizi söylemiştiniz. Biraz daha detay alabilir miyiz?" sorusu üzerine Sayışman, "Tekstil işine girmeyi daha önce de istiyordum, pandemi sürecinde bu fikri geliştirdik. Liseden arkadaşıma ortak oldum. Bayrampaşa'da fabrikamız var. Online satışlara başladık" dedi.
'BAYRAMPAŞA SPOR KULÜBÜ'NÜ ÜST LİGLERE TAŞIYACAĞIZ'
Kendisine Bayrampaşa SK'nın asbaşkanı olduğu hatırlatılan oyuncu, "Bayrampaşaspor'u arkadaşlarımla birlikte satın aldık. Ben de asbaşklanlığını yürütüyorum. Çekimlerden dolayı, takımı biraz uzaktan takip ettim ama şimdi, işin içinde daha çok bulunacağım. Başkan Erkan Özkaya ile birlikte, takımı en kısa sürede üst liglere taşımak istiyoruz" dedi.
'EFEHAN KUCAĞIMDAN İNMİYOR'
Öte yandan geçtiğimiz hafta eşi Almedia Abazi, oğlu Efehan ve kayınvalidesiyle yemek yiyen Sayışman, çıkışta muhabirlerle sohbet etmişti.
Sayışman, "İş yoğunluğu yüzünden Efehan'a fazla zaman ayırabiliyor musunuz? Nasıl zaman geçiriyorsunuz?" sorusuna yanıt vermişti. Yakışıklı oyuncu, "Tarif edilmez bir duygu, çok özlüyorum, sürekli oyunlar oynuyoruz. Beni çok özlüyor, kucağımdan inmiyor gördüğünüz gibi. Haklı çocuk; zaten Efehan uyuduğu zaman evden kaçabiliyorum, yoksa bırakmıyor. Onun haricinde gün içerisinde bile özlediğim biri yani" demişti.