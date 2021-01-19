Türk oyuncu ve manken Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun kavgası bir türlü bitmedi.
Dört sene süren evliliklerinin ardından olaylı bir şekilde boşanan ikili hala birbirlerini suçlamaktan çekinmediler.
Berk Oktay'ın mahkemeye sunduğu Mal Rejimi Listesi'ni gören Merve Şarapçıoğlu çok şaşırdığını söyledi.
Merve Şarapçıoğlu olaya ilişkin açıklamalarda bulundu:
Uydurduğu kalemler ve rakamlar üzerinden beni kendisine 250 bin lira borçluymuşum gibi göstermiş.
Düğün masrafı 100 bin lira yazıyor.
Düğün erkek tarafına aittir.
Buna rağmen babam, masrafın yarısını karşıladı, dekont da elimizde.
"EVDEKİ BÜTÜN KASAYI BOŞALTMIŞ"
Bana alınan hediyelerle birlikte benim için 422 bin lira masraf edildiğini söylüyor. Belgeleyebilir mi?
Düğündeki takıların yanı sıra, ailemin bana taktığı set bile kendisinde. Ben evde yokken bütün kasayı boşaltmış.
Benim bütün sağlık ve sigorta giderlerimi babam karşıladı. Gittiğimiz her tatilin yarı parasını da ben verdim.