Hesap zamanı gardaşlar! O emanet için canlarını ortaya koydular! Hainler kol geziyor... Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler gelecek hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Son bölümde Papa'nın yolladığı 3 hain obada alplerin ve halkın içinde kol gezdi. Kuruluş Osman son bölümde; Tam da işler tıkırında giderken umulmadık bir zamanlamayla Flatyos'un kayıplara karışması ve tuzağın kurbanı olan Bala Hatun'un başına gelen talihsiz olay gidişatı tepeden tırnağa etkiledi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Kuruluş Osman 42. bölüm fragmanı bugün ATV ekranlarında yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yönetmenliğinde Fethi Bayram & Ahmet Yılmaz'ın yer aldığı, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde geniş çapta tanınırlık kazanarak nam salan ve dünyanın birçok ülkesinde de kayda değer sükse yakalayan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında bulunduğu Kuruluş Osman'ın yayın akışından kaldırılması hayranlarını bir hayli üzdü. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının ekrana gelmesinden ötürü yeni bölümü için ileri bir tarihe erteleme kararı alınan ve Bozdağ Film imzasıyla ATV'ye taşınan Kuruluş Osman 42.bölümüyle 20 Ocak Çarşamba tarihinde saat 20:00'da hafızalarda kalıcı bir iz bırakacak sahneleriyle seyircisini ağırlamaya hazırlanıyor.
OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'DEN HESAP SORDU
Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.
Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.
İpin ucundaki Dündar Bey'in kendini savunmak için "Obada hain olduğundan şüphelenen sen değil miydin? Sana haber vermeye gelseydim, bunu görüp Nikola'ya yetiştirirlerdi. Kendi başıma iş gördüğüm belli olsun istedim" sözlerine Osman Bey, "Merak etmeyesin emmi. Obada tek bir hain bile bırakmayacağım. Hepsini geberteceğim. Bana oyun oynamaya kalkanların hali nice olmuştur düşünesiniz. Aynı akıbete uğramak istemeyen adımlarını doğru atacak. Ve dahi benim için bile olsa benden habersiz bir iş edilmeye kalkılmayacak. Bunu böyle bilesiniz" sözierlyle cevap verdi.
Osman Bey, obada nizamını sağlamak için neler yapacak? Osman Bey tarafından cezalandırılan Dündar Bey'in tepkisi ne olacak? Göktuğ ve Targun'un obadan sürülmesi Osman Bey'in stratejisi mi? Osman Bey, 'kozmik oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?
OSMAN BEY, GÖKTUĞ VE TARGUN'UN CEZASINI KESİP OBADAN SÜRDÜ
Bey olduktan sonra ipleri eline alan Osman Bey, Flatyos'un kaçmasından sorumlu tuttuğu Göktuğ'u ve Bala Hatun'u zehirleyen Targun'u ağır şekilde cezalandırdı.
Flatyos'un idamı öncesinde obadan kaçmasından alp beyi tayin ettiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Göktuğ'un af dileğini "Ben böyle hatayı affetmem" diyerek geri çevirdi. Bu sırada Bala Hatun'u zehirlediği için kafesli çadıra kapatılan Targun Hatun, Osman Bey'in huzuruna getirildi.
Osman Bey "Targun Hatun! Beni yormayasın. Suçunu kabul edesin! Sen 'Müslüman olmak isterim' dedin. Bir Müslüman yalan söyler mi?" diyerek Targun'dan hesap sordu. "Seni sevdim. Senin gözüne girmek istedim. Benimle gerçekten nikahlan istedim" diyen Targun Hatun, "İnanmadığın halde din mi değiştirdin? Günaha girmekten korkmaz mısın?" sorusunu "Senin için cehennemde bile yanarım" diyerek yanıtladı. Osman Bey'in Bala Hatun hakkındaki "Senin için cehennemde bile yanarım dersin! Lakin ben cennetteyim Targun Hatun! Ben bir melekle yaşıyorum. O melek kalbime mühür vurmuş, ellerimi bağlamış, beni de gözlerine mahkum etmiştir" sözleri ise Targun'u derinden yaraladı.
Osman Bey, "Eger bir hatun olmayaydın senin canını şurada alırdım. Hatunuma ve bana yaşattıklarının, yalana yere şahadet etmenin bedeli olarak bu obadan sürüleceksin. Sen de baban da bir daha bu obaya dönemeyeceksiniz" sözleriyle Targun hakkındaki hükmünü açıkladı. Osman Beyi Göktuğ'u da "Sana gelince Göktuğ! Sen de beni mahcup ettin! Can düşmanımın kaçıp gitmesine sebep oldun. Beyliğime daha ilk günden gölge düşürdün. Seni de gözüm görmesin. Sen de bir daha bu obaya dönmeyesin" sözleriyle obadan sürdü.
Göktuğ'un "Senin için cehennemde yanarım" diyen bir kadına sürgünü reva gören bir beyden daha fazlasını beklemek olmazdı zaten" sözleri Osman Bey'i fena halde sinirlendirdi. Göktuğ'u bir yumrukta yere seren Osman Bey, "Sen ağabeyine hiçbir vakit layık olamadın. Yıkıl karşımdan! Bir daha bu obaya ayak basmayasın" diyerek Göktuğ'u obadan kovdu.
Göktuğ ve Targun'un obadan sürülmesi Osman Bey'in stratejisi mi? Osman Bey, obada nizamını sağlamak için neler yapacak? Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? 'Kozmik oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?
BAMSI BEY EMANETLER İÇİN CANINI ORTAYA KOYDU
Papa'nın ajanları Türk kağanlarından gelen emanetleri ele geçirmek isterken karşılarında Bamsı Bey'i buldu.
Osman Bey, Kayı Beyi seçilmesinin ardından Bamsı Bey tarafından Türk kağanlarından gelen emanetlerin sakladığı 'kozmik oda'ya götürüldü. Moğoların bu topraklardan nasıl sökülüp atılacağı, Anadolu yeniden Türk yurdu olunca nizamın nasıl kurulacağı ve dağılan boyların nasıl birleştirileceğine dair bilgilerin yer aldığı emanetler Osman Bey'e teslim edilirken, Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman da 'kozmik oda'nın yerini arıyordu.
Bamsı Bey ve Osman Bey'i takip ederek 'kozmik oda'nın yerini tespit eden ikili, Osman Bey'in ayrılmasının ardından sürpriz bir baskınla emanetleri ele geçirmeyi düşündü ancak Melik ve Süleyman'ın savaşçıları karşısına Bamsı Bey dikildi!
Bamsı Bey baskıncılara "Namusa uzanan el kökünden kesilir. Emanet namustur. Gücü yeten gelip alsın" diyerek meydan okurken; "Türk'ün ikbalini bağladığı emanetler bunlar. Ölmeden teslim edilmezler. Ben ölsem de teslim etmem!" dedi.
Baskıncılarla çetin bir vuruşmaya tutuşan ve kalabalık düşmana karşı kolundan yaralanan Bamsı Bey, Osman Bey'in gönderdiği Cerkutay ve Abdurrahman Gazi'nin yardımıyla saldırıyı savuşturmayı bildi. Güvenceye alınan emanetler sandıklarla Kayı Obası'na götürülürken; hayal kırıklığına uğrayan Melik ve Süleyman bu sahneyi çaresizce uzaktan izlemekle yetindi.
Osman Bey, 'Kozmik oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 41'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.