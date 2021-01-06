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Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil bakın kim çıktı! Meğer bir dönem O Ses Türkiye'ye katılmış...

Reyting rekorları kıran Atv dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ragıp Savaş'ın kızı sosyal medya gündeminde. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin oyuncuları da hayranları tarafından merak ediliyor. Dündar Bey karakterini canlandıran Ragıp Savaş da, Kuruluş Osman oyuncularının merak edilen isimlerinin başında gelenlerden. 53 yaşındaki başarılı oyuncu, 2005 yılında Fadime Sezer ile evlendi ve bu evliliğinden Nil adından bir kızı oldu. Nil Savaş'ı çoğunuz belkide ekranlarda gördünüz. İşte başta Ragıp Savaş'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

06.01.2021 16:56 - Son Güncelleme: 06.01.2021 16:56
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil bakın kim çıktı! Meğer bir dönem O Ses Türkiye'ye katılmış...

Ragıp Savaş başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. 53 yaşındaki deneyimli isim Ragıp Savaş, Kuruluş Osman'da göz dolduran oyunculuğu ile dikkat çekiyor. 2005 yılında Fadime Sezer ile evlenen Ragıp Savaş'ın Nil adında bir de kızı var.

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Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil bakın kim çıktı! Meğer bir dönem O Ses Türkiye'ye katılmış...

Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş oldukça başarılı bir genç kız. Küçük yaşlarda çocuklar için olan ses yarışmasına da katılan Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş o zamanlar da çok konuşulmuştu. İşte babasına benzerliği ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil Savaş ve ünlülerin çocukları.

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil bakın kim çıktı! Meğer bir dönem O Ses Türkiye'ye katılmış...

ALMEDA ABAZİ VE TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN OĞLU

Efehan

Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil bakın kim çıktı! Meğer bir dönem O Ses Türkiye'ye katılmış...
Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın kızı Nil bakın kim çıktı! Meğer bir dönem O Ses Türkiye'ye katılmış...
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