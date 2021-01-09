Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Ferrari'siyle İstanbul sokaklarında...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, İstanbul sokaklarında 'mavi' bir fırtına estirdi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yeni aldıkları Ferrari ile Boğaz turunda görüntülendi. Ortaköy-Yeniköy arasında dolaşarak sahil havası alan çift, muhabirleri görünce durup selam verdi. Burak Özçivit'in mavi Ferrari'si ise günün yıldızı oldu.
09.01.2021 09:22
- Son Güncelleme: 09.01.2021 09:22
Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap vermişti.
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