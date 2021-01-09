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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Ferrari'siyle İstanbul sokaklarında...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, İstanbul sokaklarında 'mavi' bir fırtına estirdi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yeni aldıkları Ferrari ile Boğaz turunda görüntülendi. Ortaköy-Yeniköy arasında dolaşarak sahil havası alan çift, muhabirleri görünce durup selam verdi. Burak Özçivit'in mavi Ferrari'si ise günün yıldızı oldu.

09.01.2021 09:22 - Son Güncelleme: 09.01.2021 09:22
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Ferrari'siyle İstanbul sokaklarında...

Oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Geçtiğimiz yıl aldığı milyonluk Ferrari'siyle gövde gösterisi yapan Özçivit, rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimlerinin güzel geçtiğini söyledi.

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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Ferrari'siyle İstanbul sokaklarında...

Oyuncu, "Seyircimiz diziyi seviyor. Yılbaşı sebebiyle biraz ara verdik. O yüzden eşimle sık sık görüşüyoruz" dedi.

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Ferrari'siyle İstanbul sokaklarında...

Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen, oğulları Karan için nazar korkusu yaşamadıklarını belirtip "Hiç öyle korkumuz falan yok, ayrıca öyle çıkabilecek bir ortam da yok. Onu korumak adına fazla çıkaramıyoruz" demişti.

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Ferrari'siyle İstanbul sokaklarında...

Evcen, "Setlere ne zaman dönüyorsunuz?" sorusuna, "Şu an oğlumla ilgileniyorum, doğru iş olduğunda mutlaka olacaktır şu an netleşen proje yok. Şu an duruyorum. Bugün de uzun bir aradan sonra ilk defa alışveriş için çıktık. Net bir şey yok ama planım var. Çocukla nasıl olacak göreceğiz artık yavaş yavaş onu da alıştırarak olacak herhalde" şekilde cevap vermişti.

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'i görenler dönüp bir daha baktı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Ferrari'siyle İstanbul sokaklarında...

"ÇOCUKLUĞUNU YAŞASIN"
Fahriye Evcen "Çocuğunuz için pahalı ve markalı kıyafetler almayı tercih eder misiniz?" sorusuna, "Bizim için en önemli olan şey bolca eğlenmesi çocukluğunu yaşaması, biz başka şeye dikkat etmiyoruz, eğlenceli ve güzel yetişmesi önemli" yanıtını verdi.

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