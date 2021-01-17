Masumlar Apartmanı 18. Bölüm için nefesler tutuldu ve heyecanlı geri sayım başladı. TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı 18. Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz heyecanın dozu daha da arttı. Şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak ve Han'ın İnci'yi araması en dikkat çeken detaylardan biri oldu, peki İnci Han'ı terk mi etti, nerde? Diğer yandan Safiye ve Naci'nin konuşmaları dikkat çekti. Peki Naci Safiye'yi ikna edebilecek mi? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölümde yaşanacaklar…
MASUMLAR APARTMANI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir.
Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer