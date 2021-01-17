TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI KONUSU NEDİR?



Genç Sam Witwicky'nin (Shia LaBeouf), savaşan robot uzaylıların arasında sonucu belirleyen bir savaşta evreni kurtarmasının üzerinden iki yıl geçmiştir. Gösterdiği büyük kahramanlığa rağmen Sam, üniversiteye gitmek, kız arkadaşı Mikaela'nın (Megan Fox) yanından ayrılmak ve anne babasından (Kevin Dunn ve Julie White) ilk kez ayrı kalmak gibi günlük endişeler yaşayan sıradan bir gençtir. Bir de bu ayrılığı en yeni dostu ve koruyucu robotu Bumblebee'ye açıklaması da fazladan sıkıntılara yol açar. Sam'in hedefi normal bir üniversite yaşantısı yaşamaktır fakat bunun için kaderini göz ardı etmesi gerekir.