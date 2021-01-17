OSMAN BEY, DÜNDAR BEY'DEN HESAP SORDU

Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in kendinden habersiz Nikola ile buluşmasına tepkisi çok sert oldu.

Buluşmanın ardından obaya dönen Dündar Bey'i huzuruna çağıran Osman Bey, Savcı Bey ve Gündüz Bey'in şahitliğinde amcasından hesap sordu. Dündar Bey, buluşmayı kabul edip Nikola'ya karşı oyun kurmayı planladığını söylese de Osman Bey kendisinden habersiz bu girişimi nedeniyle Dündar Bey'i affetmedi. Yayının kirişini Dündar Bey'in boğazına geçiren Osman Bey "Bey soyundan gelenlerin kanı dökülmez emmi. Bu yüzden, ihanet ettiklerinde yay kirişiyle öldürmek gerekir. İmdi diyesin; bana haber etmeden kendi başına nasıl iş yaparsın? Obanın beyini nasıl çiğnersin?" diyerek hesap sordu.

İpin ucundaki Dündar Bey'in kendini savunmak için "Obada hain olduğundan şüphelenen sen değil miydin? Sana haber vermeye gelseydim, bunu görüp Nikola'ya yetiştirirlerdi. Kendi başıma iş gördüğüm belli olsun istedim" sözlerine Osman Bey, "Merak etmeyesin emmi. Obada tek bir hain bile bırakmayacağım. Hepsini geberteceğim. Bana oyun oynamaya kalkanların hali nice olmuştur düşünesiniz. Aynı akıbete uğramak istemeyen adımlarını doğru atacak. Ve dahi benim için bile olsa benden habersiz bir iş edilmeye kalkılmayacak. Bunu böyle bilesiniz" sözierlyle cevap verdi.