Survivor 2021 yarışmacısı Poyraz merak edilen isimlerden biri oldu. Yiğit Poyraz bu yıl Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Başarılı sayıları ile gündeme gelen Poyraz'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte 1.80 boyunda olan yarışmacı hakkında bilgiler...
Yiğit Poyraz, Survivor 2021'de Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. Yarışmacı başarılı performansı ile dikkat çekiyor. 26 Aralık 1994 doğumlu olan Survivor Poyraz 1.80 boyunda. 8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
SURVİVOR YARIŞMACISI YİĞİT POYRAZ KİMDİR?
Survivor 2021 kadrosunda olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.
2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.
SURVİVOR 2021 YİĞİT POYRAZ INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor Yiğit Poyraz "yigitpoyrazz" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları:
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