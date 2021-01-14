Survivor 2021 yarışmacısı Poyraz merak edilen isimlerden biri oldu. Yiğit Poyraz bu yıl Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alıyor. Başarılı sayıları ile gündeme gelen Poyraz'ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte 1.80 boyunda olan yarışmacı hakkında bilgiler...