Survivor'ın Gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç, "Dün o kadar garip şeyler yaşadık ki oltamızdan zıpkınımıza kadar elimizde ki her şey kırıldı. Bu sefer el misinesi yapalım dedik. Onu yapınca da yemlerimiz denize döküldü. Hepimiz çok şanssız bir gündeydik! Aleyna ve Sancakay'ın yaptığı pilav o kadar lezzetliydi ki annemin bile böyle pilav yapacağını düşünmüyorum. Düşünün yani o kadar güzeldi!" sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı'nın sözleri ise şok üstüne şok yarattı.