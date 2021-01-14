Acun Ilıcalı ve Survivor Emin Günenç arasında TV 8'i sallayan sözler! Kim ne olduğunu anlamadı 'Şu anda bittin, haberin yok...'Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabetlerini ekrana getiren Survivor'da yarışmacılar aynı zamanla kendi psikolojileri ve açlık da mücadele ediyor. Gönüllüler takımından Sena'nın elendiği Survivor 2021 son bölümde Acun Ilıcalı ve gönüllüler takımından Emin Günenç'in arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı'nın 'Şu anda bittin, haberin yok' sözleri sonrası açıklama da gecikmedi.
Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan ödül oyunu bölümünde, parkura çıkan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı ve Gönüllüler takımının yarışmacısı Emir arasında geçen konuşmalar, izleyici kitlesine kahkaha dolu anlar yaşattı. O konuşmanın ardından tartışmanın boyutunun farkına varan sunucu ve yapımcı, açıklama yapma gereği duydu.
Tv8 ekranlarının en gözde programlarından birisi olan Survivor 2021 sezonunda Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen konuşma, herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. Emin'in dile getirdiği sözleri geceye damga vururken, Acun Ilıcalı'nın konu hakkında yaptığı yorum tüm dikkatleri üzerine çekti. Olayın büyümesinin ardından Survivor'ın sunucusu ve yapımcısından açıklama gecikmedi.
Survivor'ın Gönüllüler takımında yer alan Emin Günenç, "Dün o kadar garip şeyler yaşadık ki oltamızdan zıpkınımıza kadar elimizde ki her şey kırıldı. Bu sefer el misinesi yapalım dedik. Onu yapınca da yemlerimiz denize döküldü. Hepimiz çok şanssız bir gündeydik! Aleyna ve Sancakay'ın yaptığı pilav o kadar lezzetliydi ki annemin bile böyle pilav yapacağını düşünmüyorum. Düşünün yani o kadar güzeldi!" sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı'nın sözleri ise şok üstüne şok yarattı.
"SEN TAMDA ŞU AN BİTTİN…"
Survivor Emin'in sözlerinin ardından, "Sen tamda şu an bittin ve bu durumdan haberin yok. Annen, akrabalar ve daha nicesi… Bu durumun toparlanması gerekiyor!" ifadelerine yer vererek kahkahasına engel olamadı. Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinden sonra programın sunucusu ve yapımcısından açıklama gecikmedi. Olayın farklı bir boyuta çıkmasını istemeyen ekip, açıklamalar yaparak durumu toparladı.
Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Emin'in sözlerinin ardından, "İnsan aç olduğu zaman her şey çok lezzetli gelmeye başlar. Sakın yanlış anlamayın Kadriye Hanım. Yarışmacılarımız burada ne bulurlarsa onu yiyorlar. İnsan çok acıktığı zaman her şey çok lezzetli gelir ya hani, öyle bir durum olmuştur!" açıklamasını yaptılar.
SURVIVOR EMİN KİMDİR?
Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır.
Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.
Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu.
Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.