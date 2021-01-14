Survivor 2021'de akıllara zarar tuvalet skandalı! Survivor yarışmacısı göz göze geldik diyip tuvaleti TV 8'de itiraf etti meğer uluorta... Survivor 2021 yayın hayatına hızlı giriş yaptı. Ünlüler ve gönüllüler formatında yapılan Survivor 2021 yarışmacıların hayatta kalma ve şampiyonluk mücadelesini izleyenlerle buluşturuyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor hakkında pek çok şey merak edilse de en çok merak edilenlerden biri hiç kuşkusuz tuvalet ihtiyaçları konusu. Yarışmacıların adanın herhangi bir yerinde tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri zaten ortaya çıkmıştı ama birazdan duyacaklarını sizi çok şaşırtacak cinsten.