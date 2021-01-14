Survivor 2021'de akıllara zarar tuvalet skandalı! Survivor yarışmacısı göz göze geldik diyip tuvaleti TV 8'de itiraf etti meğer uluorta... Survivor 2021 yayın hayatına hızlı giriş yaptı. Ünlüler ve gönüllüler formatında yapılan Survivor 2021 yarışmacıların hayatta kalma ve şampiyonluk mücadelesini izleyenlerle buluşturuyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor hakkında pek çok şey merak edilse de en çok merak edilenlerden biri hiç kuşkusuz tuvalet ihtiyaçları konusu. Yarışmacıların adanın herhangi bir yerinde tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri zaten ortaya çıkmıştı ama birazdan duyacaklarını sizi çok şaşırtacak cinsten.
Milyonlarca kişi yarışmacıların yaşam alanlarının yalnızca baraka olduğunu görünce, tuvalet ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını merak ediyordu. Bununla beraber ortaya çıkan gerçek sosyal medya da deprem etkisi yaratmıştı. Ortaya çıkan gerçeklerin ardından yarışmacı adayların adada müsait bir yer bularak orada tuvalet ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenilmişti.
Son derece zor yaşam şartları altında, başarılar elde etmeye çalışan Survivor 2021 yarışmacıları, daha ilk bölümlerden tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Bunun yanı sıra yarışmacı adayların tuvalet ihtiyaçlarını adada boş bir alanda karşıladıkları ortaya çıkınca, bu konu beraberinde yeni bir olayı daha getirdi.
Gören, okuyan herkes kahkaha dolu anlar yaşadı. Acun Ilıcalı ise tepkilerin odak noktasında oldu.
Survivor'da yarışmacı adayların tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacak bir lavabolarının bulunmaması, tüm dikkatleri programa çekti. Bununla beraber yarışmacıların tuvalet ihtiyaçlarını karşıladıkları sırada birbirleri ile göz göze geldikleri, herkesi büyük bir şokun içerisine soktu.
Yarışmacı adayların tuvalet ihtiyaçlarını adada boş bir yerde karşıladıkları ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcıları, "Paran mı yokta bir tuvalet yaptıramadın Acun?" yorumunu yapmıştı.
Survivor hakkında merak edilen konuların ardından ortaya çıkan gerçekler, izleyici kitlesinin kafasını allak bullak etti. Survivor yarışmacılarının tuvalet ihtiyaçlarını adada boş bir alanda karşılamalarının yanı sıra kadın yarışmacıların, topluluk halinde birbirlerini kollamak amacıyla hep birlikte ihtiyaçlarını karşılamaya gittikleri ortaya çıktı.
Yarışmacıların bu konuda birbirlerine aşırı saygısının olmasının yanı sıra erkek yarışmacıların birbirlerine karşı daha rahat olduğu öğrenildi.
Bazı durumlarda yarışmacıların birbirleriyle göz göze geldiği ortaya çıktı.