Daha önce İşte Benim Stilim programına da katılan Bahar Candan, şimdi Doya Doya Moda'da yarışıyor ve gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Bahar Candan'ın annesi, babası kim? Sorgulamaları sıklıkla yapılmaya devam ediyor. Annesi hakkında pek bilgi bulunmasa da babası ve kızkardeşi Nihal Candan hakkında bilgiler yer alıyor.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır.
Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.
HAKAN CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan'ın babasının Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan olduğu ortaya çıkmıştı. Doç. Dr. Hakan Candan, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kentleşme üzerine dersler veriyor.
Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda yerel gazetede köşe yazıyor. Üç kız çocuğu babası olan Hakan Candan'ın eşinin de akademisyen olduğu öğrenilmişti.
NİHAL CANDAN KİMDİR?
Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.
Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.
16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.
İkinci sezon Bu Tarzm Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.
7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.