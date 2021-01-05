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    • 05.01.2021 13:29
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    Çağla Şıkel'in eski eşi trafik kazası geçirdi! Instagram paylaşımıyla korkutan Emre Altuğ'un arabasının son hali...

    Çağla Şıkel'in eski eşi trafik kazası geçirdi! Instagram paylaşımıyla korkutan Emre Altuğ'un arabasında maddi hasar oluştu. Ortaköy sahil yolunda kaza yaptığı öğrenilen Emre Altuğ'un, sağlık durumunu belirttiği ve geçmiş olsun mesajlarına teşekkürlerini ilettiği paylaşımının adından arabasının son hali merak edildi. İşte trafik kazası geçiren ve sağlık durumu iyi olan Emre Altuğ'un arabasının son hali...

    Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ trafik kazası geçirdi! Instagram paylaşımıyla korkutan Emre Altuğ'un arabasında maddi hasar oluştu. Sğlık durumu iyi olan Emre Altuğ'a geçmiş olsun mesajları yağdı.

    'Sihirli Annem' dizisi ile yeniden ekranlara dönen başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, dün otomobiliyle Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı.

    "YARALANMA OLMAMIŞTIR"
    Kazayı yara alamadan atlatan Altuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

    "Dün geçirdiğim trafik kazasında ben dahil hiçbir yaralanma olmamıştır çok şükür."

    "Merak edenlere, geçmiş olsun dileyenlere sonsuz teşekkür ederim."

    Öte yandan Emre Altuğ'un 1998 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında üçüncü olan Burcu Çağrı'nın bir süredir şarkıcı Emre Altuğ ile ilişkisi olduğu konuşuluyor.

    "BENİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL"
    Sosyal medyada Burcu Çağrı'nın Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'e benzetilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de objektiflere takılan Şıkel, konuyla "Beni ilgilendiren bir konu değil" demişti.

    Şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında manken Çağla Şıkel ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2015 yılında boşanmıştı. Altuğ ve Şıkel'in, Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunuyor.
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