Çağla Şıkel yumurtasını dondurdu! Kız çocuk sahibi olmak için yumurtasını donduran Çağla Şıkel kaç yaşında?

2008'de dünyaevine giren ve 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çifti, yollarını ayırsa da dostlukları ile sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında... Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün kendisiyle ilgili bilinmeyenleri samimi bir şekilde anlattı. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Şıkel, bir kızının olmasını çok istediğini belirterek, "Tam anne olmak için yaratılmış bir kadınım bence. İki tane erkek evladım oldu. Binlerce kez şükürler olsun tabii ki ama hala o oğlak burcunun inatçı yapısından içimde bir yerlerde bir kız çocuğu hala var. Olur yani bence olur, istediğim her şey olduğuna göre bence onun da olması gerekiyor teknik olarak" şeklinde konuştu.