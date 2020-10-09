Çağla Şıkel yumurtasını dondurdu! Kız çocuk sahibi olmak için yumurtasını donduran Çağla Şıkel kaç yaşında?
Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek evlada sahip olan manken Çağla Şıkel, itirafıyla dikkat çekti. Katıldığı Youtube programda çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını ifade eden Çağla Şıkel, anne olmak için yaratılmış bir kadın olduğunu söyledi. İlk hayalinin kız çocuğu olması olduğunu itiraf eden Şıkel, ileride bir gün kız çocuk sahibi olmak için yumurtasını dondurduğunu açıkladı. Manken Çağla Şıkel kaç yaşında?
2008'de dünyaevine giren ve 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çifti, yollarını ayırsa da dostlukları ile sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında... Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki gün kendisiyle ilgili bilinmeyenleri samimi bir şekilde anlattı. Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Şıkel, bir kızının olmasını çok istediğini belirterek, "Tam anne olmak için yaratılmış bir kadınım bence. İki tane erkek evladım oldu. Binlerce kez şükürler olsun tabii ki ama hala o oğlak burcunun inatçı yapısından içimde bir yerlerde bir kız çocuğu hala var. Olur yani bence olur, istediğim her şey olduğuna göre bence onun da olması gerekiyor teknik olarak" şeklinde konuştu.
Ünlü manken konuyla ilgili şunları söyledi:
O kadar ciddiyim yani. Bunun için çaba sarf etmiyorum. Bu benim için hakikaten büyük bir fantezi. İki tane çocuğun var neden yumurta dondurasın ki. Ben hissetmişimdir onu, kesin hissetmişimdir "Oraya boşuna gitmemişimdir" diyorum. Onu bana yaptıran şeyin bir gün geri döneceğine inanıyorum.