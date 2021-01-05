Bakalım aynı tadı verecek mi! Kurtlar Vadisi geri dönerse tarihe geçecek! Kurtlar Vadisi Kaos'un detayları belli oldu mu? Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi cephesinden hayranlarını iddialar geliyor. Söylentilere göre Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor... Buna göre efsane dizi ''Kurtlar Vadisi Kaos'' adı ile izleyenlerle buluşacak. Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Hangi kanalda ve hangi gün yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler? gibi sorular gündemde yer alıyor. İşte Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilenler..
Yayın faaliyetlerini yürüttüğü süre zarfında reyting savaşında elde ettiği galibiyetlerle başarısını taçlandıran Kurtlar Vadisi'yle senelerin özlemi sonunda bitiyor.
Eski sahnelerinin bile popülaritesini kaybetmeyerek hatrı sayılır bir kitle tarafından takip edildiği ve oyuncularının gerek karakterlerinin gerekse performanslarının akıllardan çıkmadığı Kurtlar Vadisi'nin 2021 yılı içerisinde geri döneceği iddia edildi.
Oynadığı ''Polat Alemdar'' karakteriyle bütünlük kazanan Necati Şaşmaz'la fırtınalar estiren Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağı sorusu akılları bir hayli kurcalıyorken iddialar aldı başını gidiyor.
Yeni tanıtım adı altında bir videonun sosyal medyada yoğun ilgi görmesinin ardından dizinin bu sezon yayınlanacak versiyonunda ele alınacak konu ile ilgili çeşitli açıklamalar dönüyor.
İddialara göre Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak.
Dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek diye bir ideoloji olduğundan bahsedilecek ve bu kaos yönetiminin engellenmesi için verilecek mücadele verilecek.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre; Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle Show TV'de Şubat ayında başlayacak.