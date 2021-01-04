Kırmızı Oda'da herkesi ters köşe eden 2 ayrılık birden! Artık TV 8'de onları göremeyeceksiniz... Başrol Binnur Kaya paylaştı... TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir beğeniyle takip edilen, başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde iki ayrılık aynı anda yaşandı.
Dizide Selvi karaktrerini canlandıran Sema Keçik ile oğlu Mert rolündeki Efe Tunçer diziye veda etti. Terapi süreci tamamlanan Selvi sağlığına kavuştu ve ailesinin yanına gitti.
Dizide Doktor Hanım'ı oynayan Binnur Kaya ise Instagram'dan hem Sema Keçik hem de Efe Tunçer için bir veda paylaşımı yaptı. Kaya, paylaşımında şunları söyledi:
"İki güzel insanla harika bir yolculuk yaptık Sema Keçik ve Efe Tunçer. Sema eski dostum, beraber olmak, can cana oynamak çok güzeldi. Efe, güzel arkadaşım her anını, her duygunu öyle güzel anlattın ki, seni her gördüğümde 'annene selam söyle' diyesim var. Birlikte olmak çok güzeldi, onurlandırdınız. Yollarımız açık olsun.
Efe Tunçer de sosyal medya hesabından set ekibiyle bir veda fotoğrfı paylaştı.
Kırmızı Oda son bölümde, oyunculuk performansıyla göz dolduran ve duygulandıran hayat hikayesiyle ilgi odağı haline gelen Sema Keçik'in vedası medyada kendine geniş ölçüde yer buldu. Kırmızı Oda 18.son bölümde; Daha çocukluğunu yaşayamadan babası yaşındaki adamla evlendirilen ve yıllar boyunca eşinin gerek sözlü gerekse fiziksel saldırına uğrayan Selvi karakterini oynayan Sema Keçik izleyenleri derinden etkilemişti.
Kırmızı Oda'da uzun yıllar boyunca eşi tarafından eve hapsedilen ve hiçbir şekilde dışarı çıkmasına müsaade edilmeyen Selvi, belirli bir zaman sonra ruhsal sorunlarla boğaşarak istese de evinden dışarı adımını atamaz hale gelmişti.
Eşinin ölümünün üzerine oğlunun hem maddi hem manevi desteğiyle beraber soluğu psikiyatr kliniğinde alan Selvi karakteri Kırmızı Oda'daki doktorunun da yardımlarıyla kısa bir zaman içinde problemlerinin üstesinden gelmeyi başardı. Böylece Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterini üstlenerek tüm dikkatleri üzerinde toplayan Sema Keçik dizideki macerasının sonuna geldi.
Kırmızı oda Kumru'nun hikayesi dizinin son bölümünde dikkat çekti. Oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Kumru karakteri, kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama saldırarak baygınlık geçirmişti. Kafalarda soru işareti bırakan Kumru'nun hikayesi yeni bölümde açığa kavuşurken Aslıhan Gürbüz'ün performansı da izleyenlerden tam not aldı.
KUMRU'NUN HİKAYESİ NE?
Kumru'nun yarım kalan hikayesini merak eden izleyiciler, Kırmızı Oda'nın 18. Bölümüne odaklandı. Kırmızı Oda'ya 17. Bölümünde ilk kez görülen Kumru'nun ani değişimi kafalarda soru işareti bırakmıştı. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) eşi (Fahri Bülent Seyran) ve kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) aniden saldırmış, sonrada baygınlık geçirmişti.