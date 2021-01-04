"İki güzel insanla harika bir yolculuk yaptık Sema Keçik ve Efe Tunçer. Sema eski dostum, beraber olmak, can cana oynamak çok güzeldi. Efe, güzel arkadaşım her anını, her duygunu öyle güzel anlattın ki, seni her gördüğümde 'annene selam söyle' diyesim var. Birlikte olmak çok güzeldi, onurlandırdınız. Yollarımız açık olsun.