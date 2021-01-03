Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Didem'i Deren Talu annesini solladı. 48 yaşındaki Defne Samyeli, kızı Deren Talu ile yürüyüşe çıktığı anların fotoğrafını paylaştı. Defne Samyeli'nin Instagram hesabını görenler, anne-kızın benzerliğine dikkat çekti. Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu, güzelliği ile bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Defne Samyeli ve kızları Deren ile Derin Talu...