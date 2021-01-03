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Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Didem'i Deren Talu annesini solladı...

Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Didem'i Deren Talu annesini solladı. 48 yaşındaki Defne Samyeli, kızı Deren Talu ile yürüyüşe çıktığı anların fotoğrafını paylaştı. Defne Samyeli'nin Instagram hesabını görenler, anne-kızın benzerliğine dikkat çekti. Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu, güzelliği ile bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı. İşte Defne Samyeli ve kızları Deren ile Derin Talu...

03.01.2021 13:27 - Son Güncelleme: 03.01.2021 13:35
Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Didem'i Deren Talu annesini solladı...

Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Didem'i Deren Talu, güzelliğiyle annesini solladı. Akıncı dizisinde boy göstermeye başlayan 24 yaşındaki Deren Talu ile eski manken ve spiker annesi Defne Samyeli'nin sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraflara beğeni ve yorum yağarken, Deren Talu'nun boyu merak konusu oldu.

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Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Didem'i Deren Talu annesini solladı...

Fit görünümleri ile dikkat çeken Deren Talu ile Defne Samyeli'yi yan yana görenler, ikilinin benzerliklerine dikkat çekti.

Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Didem'i Deren Talu annesini solladı...

48 yaşındaki Defne Samyeli'nin kızıyla fotoğraflarına beğeni yağarken, anne-kızın boyu merak konusu oldu.

Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Didem'i Deren Talu annesini solladı...

İşte Defne Samyeli ve kızlarının boyları başta olmak üzere merak ettiğiniz ünlü isimlerin boyları...

Defne Samyeli'nin boyunu geçen kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı! Akıncı'nın Didem'i Deren Talu annesini solladı...

DEREN TALU BOY

1,78 CM

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